В советское время владельцы консервировали автомобили перед долгой стоянкой. Казалось бы, сегодня машины другие, однако некоторые приемы из прошлого могут пригодиться и этой весной.

Сколько мы еще будем сидеть по домам, никто не знает. Возможно, долго. А раз так, стоит позаботиться о машине, чтобы она не отказала, когда нас выпустят на улицы.

Что может испортиться?

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Первое, что может пострадать от долгого простоя машины, — аккумулятор. Особенно если он не новый и стоит на старой машине. Вы, конечно, знаете о таком явлении, как саморазряд. Он бывает нормальным и повышенным. При температуре около +20°С саморазряд за две недели не должен превышать 7% (0,5% в сутки).

Если автомобиль оборудован охранной системой (таких машин большинство), на электропитание этой системы, в зависимости от сложности и того, насколько часто она срабатывает, уходит около 0,03–0,08 А.ч. Самые «жадные» системы — с несколькими контурами охраны и радиомодулем, подающим сигналы о срабатывании системы владельцу. Так что сигнализация (как называют ОС в быту) способна посадить аккумулятор за несколько недель.

В вашем автомобиле наверняка есть и магнитола (либо мультимедийная система) и бортовой компьютер. И то, и другое потребляет электроэнергию даже в выключенном состоянии. К утечкам электроэнергии ведут и старая проводка, и плохие (окислившиеся, неплотные и т.д.) разъемы. А еще нужно обратить внимание вот на что:

Шины. Так же, как электроэнергия из бортовой сети, воздух из шин тоже все время стремится убежать. И повод для этого — любая негерметичность: неидеальное прилегание шины к ободу колеса из-за нарушения геометрии, испорченный шинный клапан (он же — ниппель или вентиль), незаметный прокол шины или микротрещина резины.

Так что через пару недель стоянки автомобиль может присесть на колесо. Длительное стояние на спущенной шине не пойдет машине на пользу. Особенно туго придется обычным легковым шинам. Внедорожные легче переносят потерю давления. От долгого стояния на ободе могут образоваться трещины в резине, расслоиться корд. Даже если этого не произойдет, может пострадать геометрия шины — она начнет «восьмерить».

Так же, как электроэнергия из бортовой сети, воздух из шин тоже все время стремится убежать. И повод для этого — любая негерметичность: неидеальное прилегание шины к ободу колеса из-за нарушения геометрии, испорченный шинный клапан (он же — ниппель или вентиль), незаметный прокол шины или микротрещина резины. Так что через пару недель стоянки автомобиль может присесть на колесо. Длительное стояние на спущенной шине не пойдет машине на пользу. Особенно туго придется обычным легковым шинам. Внедорожные легче переносят потерю давления. От долгого стояния на ободе могут образоваться трещины в резине, расслоиться корд. Даже если этого не произойдет, может пострадать геометрия шины — она начнет «восьмерить». Тормозная система. Тормозные диски мгновенно, чуть ли не на глазах, покрываются ржавчиной. Уже после одной ночной стоянки на них появляются рыжие пятна. А от длительного простоя они сильно ржавеют. Если автомобиль неделями стоит на ручнике, к дискам могут «привариться» тормозные колодки, закиснуть суппорты.

Тормозные диски мгновенно, чуть ли не на глазах, покрываются ржавчиной. Уже после одной ночной стоянки на них появляются рыжие пятна. А от длительного простоя они сильно ржавеют. Если автомобиль неделями стоит на ручнике, к дискам могут «привариться» тормозные колодки, закиснуть суппорты. Климатическая система. От длительного бездействия может пострадать и климатическая система — в первую очередь, компрессор кондиционера, который также способен «закиснуть». А магистрали кондиционера из-за длительного простоя могут терять герметичность.

От длительного бездействия может пострадать и климатическая система — в первую очередь, компрессор кондиционера, который также способен «закиснуть». А магистрали кондиционера из-за длительного простоя могут терять герметичность. Радиаторы. Радиаторы также не любят длительного простоя. Они зарастают пылью и грязью, особенно если автомобиль стоит на улице, где периодически ездят уборочные машины, сметающие и смывающие уличную грязь (прямо на вашу «ласточку»).

Радиаторы также не любят длительного простоя. Они зарастают пылью и грязью, особенно если автомобиль стоит на улице, где периодически ездят уборочные машины, сметающие и смывающие уличную грязь (прямо на вашу «ласточку»). Масло и технические жидкости. Если системы смазки и охлаждения герметичны, с маслом и антифризом ничего не случится. Да и бензин может несколько пострадать (выдохнуться) только от очень длительной стоянки. Мы столько в своих квартирах точно не просидим.

Что делать

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Чтобы автомобиль был готов к эксплуатации, когда мы выйдем из изоляции, время от времени (хотя бы раз в две недели) стоит проверять его состояние — давление шин, заряд аккумулятора, работоспособность тормозной системы. Если есть такая возможность — ездить. Но не до помойки или ближайшего магазина, а подальше, иначе генератор не успеет зарядить аккумулятор. Подходящие для этого дела наверняка найдутся. А опасность подхватить вирус в собственной машине намного меньше, чем в общественном транспорте. По крайней мере, так говорят вирусологи.

Если возможности заниматься машиной хотя бы изредка у вас нет, ее стоит законсервировать. Лучше всего — в гараже. Но в наше время это уже редкость. Перед длительной стоянкой на улице автомобиль стоит вымыть, желательно с покрытием жидким воском. Очистить от грязи и насухо протереть электропроводку (там, где это возможно). Прочистить все отверстия и щели для слива воды. Бак — полностью заправить, чтобы его внутренняя поверхность меньше ржавела. Салон стоит закрыть от выгорания солнцезащитным экраном. Снять клеммы с аккумулятора. Если не уверены в герметичности колес — поставить под кузов металлические подставки или хотя бы деревянные чурбачки. Снять машину с ручного тормоза, оставив на передаче. Важно еще и правильно выбрать место стоянки — на асфальте, подальше от воды (и, соответственно, коррозии) и деревьев (с птицами на ветвях).

Не поленитесь! Потом, после карантина, на реанимацию машины не придется тратить время, которое можно потратить на что-нибудь еще.