Консервируем автомобиль на зиму: 7 главных правил

Надо ли вообще готовить автомобиль к длительной стоянке? Конечно, да! Даже если он современный и навороченный.

«…Я купил свой первый автомобиль — „трешка“ желтенькая. Абсолютно безотказная! Она заводилась всегда — даже когда я оставлял ее на полгода зимой в Москве!»

Михаил Жванецкий

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Водителей, не пользующихся автомобилем с осени до весны, профессионалы раньше называли «подснежниками». Впрочем, среди автолюбителей таких было большинство: круглый год на своих машинах ездили единицы. И это было понятно: автомобиль в те времена покупали, что называется, на всю жизнь, а потому убивать его зимней ездой никому не хотелось. К тому же про зимнюю резину тогда никто толком не слышал, а основным маршрутом поездок была дача, которая зимой также бездействовала. А еще не было ни нормальных масел, ни антифризов.

Сегодня в это уже никто не поверит: езда практически повсеместно стала круглогодичной. Но тем не менее когорта автомобилей-везунчиков, которыми не пользуются зимой, все еще существует. Причины у людей бывают разные: одни и сегодня ездят только летом с дачи и на дачу, другие периодически отбывают в длительные командировки и прочие вояжи, третьим просто хочется отдохнуть от личного автомобиля хотя бы несколько месяцев в году. Но всем им приходится решать одну и ту же задачу: что бы такое сделать с машиной сейчас, чтобы весной ей можно было спокойно начать пользоваться?

Если углубиться в литературу прошлых лет, то создастся впечатление, что консервация машины — это своего рода стихийное бедствие. Слить воду, залить в цилиндры масло, заткнуть промасленными тряпками глушитель, поставить машину на козлы, разгружая подвеску, отнести домой АКБ и т.п. Что ж, по тем временам советы были уместными. Однако современные автомобили несколько упрощают задачу. На мой взгляд, достаточно обратить внимание на следующие принципиальные обстоятельства.

1. Аккумуляторная батарея

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АКБ должна быть полностью заряжена — это непременное условие. Снимать ее с машины не нужно. Если автомобиль не сильно навороченный, то желательно просто отключить клеммы батареи: в этом случае ее разряд будет минимально возможным, особенно на холоде. Однако не все автомобили позволяют безболезненно это сделать: известны случаи, когда после снятия питания процессор блокировался и требовалось вмешательство сервисменов из головного офиса. Я сталкивался и с другой ситуацией: после отключения аккумулятора новенькая машина неожиданно начала вопить, а растерявшиеся сервисмены после совещания вспомнили, что на ней установлены две АКБ, а особенности схемотехники такие, что… ну, в общем, не надо ничего отключать!

Действительно, можно ничего и не отключать. Мы проводили масштабное исследование, которое показало, что практически любая современная машина продержится в таком состоянии от нескольких месяцев до полугода и больше. Однако крайне желательно все-таки навещать автомобиль хотя бы раз в пару месяцев и пускать мотор на полчасика. Хуже не будет.

2. Топливный бак

Кто-то считает, что бак надо держать полным — другие, напротив, голосуют за пустой. Я советую оставлять машину, заправленную под завязку. Добавлять что-либо в бак или нет — дело вкуса. Я не добавляю.

3. Кузов

В продаже полно всяких консервантов, но, на мой взгляд, подойдет любое восковое покрытие. И ни в коем случае не накрывайте машину брезентами и прочими бескаркасными тентами — кузову от такого контакта станет только хуже. Делать это можно только в том случае, если между кузовом и тентом будет вентилируемая воздушная подушка.

4. Уплотнители и дворники

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Во многих источниках советуют при гаражном хранении машины оставлять открытыми двери и багажник во избежание деформации резиновых уплотнителей. Наверное, в этом что-то есть, но я — против. Бросать открытую машину — это, на мой взгляд, все-таки неправильно… Да и разговоры о сколь-либо заметной деформации считаю несколько надуманными. А вот обработать уплотнители силиконовой смазкой в любом случае полезно.

Насчет дворников также идут споры: в каком положении их нужно оставлять? Поднять — это хорошо, но понравится ли это пружине? Мне кажется, что проще всего снять щетки с поводков и спрятать в багажнике: так и резинки не деформируются, и пружина не вытянется. Главное — не забыть при открытии сезона вернуть их на место.

5. Омывайка

Оставшуюся в бачке летнюю омывайку (и тем более воду) хорошо бы слить: нехорошо, когда жидкости замерзают, расширяются и т.п. Впрочем, добраться до современного бачка нелегко, а потому проще по возможности выработать залитую омывайку насколько это возможно, после чего долить зимнюю.

6. Колеса и шины

Исполины духа на зиму снимали колеса и уносили домой. Поводов было несколько: и не стибрят, и температурных перепадов не почувствуют, и никакое пятно контакта от пребывания на одном месте не образуется. Мне кажется, что эта процедура излишняя: ничего страшного с шинами не произойдет. К тому же вид машины, стоящей на каких-то подставках, а то и на кирпичах, настолько беспомощный, что просто должен вызывать у потенциального жулика желание стибрить с нее что-то еще.

7. Салон

Тут все просто: капитально пропылесосить! И не только для того, чтобы стало чисто: так гарантированно можно обнаружить недоеденное кем-то яблоко или иной продукт, с которым за месяцы хранения произойдут необратимые изменения, чреватые, извините, вонючестью. А кому это будет приятно?

И вдобавок…

Для самых ленивых выскажу крамольную мысль: с современной машиной, оставляемой на длительное хранение, можно вообще ничего не делать… Скорее всего, она это спокойно перенесет — если аккумулятор все-таки не помрет. А если вы будете навещать ее хотя бы раз в пару месяцев, то и с батареей ничего не произойдет. Кстати, некоторые современники действительно покупают машины, которые месяцами стоят без движения… Что ж, порой сам факт обладания чем-либо заменяет собой удовольствие от общения…

Всех, кто хочет поделиться своими соображениями насчет консервации современных автомобилей, приглашаем это сделать.