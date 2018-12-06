5 заблуждений о незамерзайке, или Почему опасна легальная омывайка

Буквально сегодня утром один из главных телеканалов вновь решил пугануть обывателя ядовитыми омывайками. Дескать, мы тут провели рейд по торговым точкам и снова обнаружили в продаже метанольные жидкости, которые ежечасно загоняют нас в могилу. Ату их! ЗР выяснил, как обстоят дела на самом деле.

Удивительное дело с этими омывайками. Который год что-то объясняем, доказываем, цитируем, но получается как по Жванецкому:

«Все как-то придерживаются одного мнения, и ради бога, не хотят другого, ради бога».

Не хотят люди другого мнения по омывайкам. Раньше это было понятнее: все кивали на постановление г-на Онищенко, которое, впрочем, в глаза не видели. А теперь-то в чем дело? Ладно, придется начать сначала.

5 парадоксов зимних омываек

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Все официально продаваемые у нас омывайки утрачивают на морозе текучесть, а потому с трудом протискиваются через жиклеры омывателей, не доходя до стекла. Все официально продаваемые омывайки по сути — из одной бочки с изопропилом. Лучшая на свете омывайка — метанольная, но у нас ее зачем-то запретили. Производить омывайки с использованием пищевого спирта — этанола — можно, но страшно невыгодно: акцизы! Онищенко никогда не говорил, что метанольные омывайки опасны для водителя!

А теперь чуть подробнее. С незапамятных времен водители стали замечать, что приобретаемая ими омывающая жидкость замерзает на морозе, не желая поступать из бачка омывателя на ветровое стекло автомобиля. Поначалу все грешили на брак: мол, на банке написано «минус 20», а она замерзает уже при минус 10… Но — увы: жидкость не замерзала, брака не было. Все было проще: жидкость… густела!

Вместо красивого распыла веером на сильном морозе может появиться только жалкая струйка омывайки. А может и вообще не появиться.

Почему этого не было раньше? Основных причин — две. На старых автомобилях диаметры распыляющих форсунок были побольше нынешних, которые создают красивый веер вместо одиночных струй. Вторая же причина еще проще: в основе зимних омываек лежал другой спирт.

Какое нам дело до марки спирта? Оказалось, что самое прямое: на морозе они ведут себя по-разному. Метанол — самый лучший спирт для стеклоомываек: он без резкого запаха, у него самая высокая моющая способность (из одноатомных спиртов), низкая вязкость и, следовательно, хорошая текучесть при низких температурах. Поэтому омывайки на основе именно такого спирта разрешены в США, Канаде, Швеции, Финляндии… А у нас их… запретили!

Где какой спирт? Если на улице сильный мороз, то достаточно взболтать обе баклажки — в одной жидкость будет плескаться, как водичка, а в другой обретет задумчивость. Более веселая — это метанол, задумчивая — изопропил.

Еще есть этиловый спирт — читай, пищевой. На морозе он ведет себя хуже метилового, но в целом неплохо. Однако добрые люди обложили его акцизами, а потому производить из него омывайку нормальный предприниматель не станет. Разорится…

Остается еще изопропиловый спирт. Вонючий, вязкий… Зимой он настолько же хуже этанола, насколько этанол хуже метанола. Но именно на его основе и производят продаваемые у нас легально омывайки.

Что говорил г-н Онищенко?

До 2000 года метиловый спирт был у нас, как говорится, в законе. Но затем вышло постановление главного государственного санитарного врача №4 от 23 мая 2000 года, породившее дурацкую ситуацию.

Что там сказано? А вот что:

«Использование стеклоомывающих жидкостей на основе метанола по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране».

(Из постановления №4 от 23.05.2000 г.)

Чувствуете? Не оказывает!

Так почему же запретили метанольные омывайки? Исключительно потому, что отдельно взятые индивидуумы их… пьют! И от этого помирают. Отсюда и причина запрета — «низкая культура быта определенных слоев населения». И это — единственная причина! А вовсе не вред метанольных омываек для водителя и пассажиров!

В магазине на этикетки можно не смотреть — разрешен только изопропил.

И что же теперь?

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А ничего. Как часто и случается в России, низкая культура поволокла за собой под плинтус и высокую. И нам продают омывайку, негодную для морозной погоды, да еще при этом и вонючую. А популярные телеканалы продолжают транслировать чепуху про резкие запахи метанольных омываек и рейды по их изъятию из продажи.

Конечно, с формальной точки зрения продавать их нельзя: закон есть закон. Только не нужно говорить, что они — вредные для здоровья. ЗР неоднократно писал о том, что при использовании запрещенного метилового спирта его предельно допустимая концентрация в рабочей зоне водителя достигается примерно через 300 секунд, а с разрешенным изопропиловым спиртом — уже через 5–10 секунд. Иными словами, официальные омывайки опаснее неофициальных…

Метанол — это яд, спору нет. Но он становится ядом только в желудке. Не надо пить то, что для этого не предназначено — вот и весь рецепт. Кстати, есть способ решить проблему на корню: метиловый спирт для омываек можно сделать денатурированным, добавляя туда эдакую «рвотную» присадку. Специально для прослойки населения с «низкой культурой». Почему это до сих пор не сделано — не понимаю.

Возможно, потому, что люди, принимающие решения, слишком часто смотрят телевизор. А нормальный человек и так не будет потреблять внутрь ни омывайку, ни средство для чистки ванн, ни бензин с тормозухой.