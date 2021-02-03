Разряженная батарея — дело обычное, особенно зимой. Можно подзарядить, можно «прикурить» от другой машины. Но бывает, что и заряжать-то нечего: батарея замерзла, разбилась, ее украли...

Можно ли уехать без АКБ? Да! Проверили!

И мы наглядно доказали, что такое возможно. Конечно, это нештатный режим. Но главное — заставить мотор работать, а дальше генератор начнет постоянно подпитывать сам себя, поддерживая в бортсети относительно стабильное напряжение. И если сильно не газовать, то без АКБ можно добраться и до сервиса, и до магазина.

Дело за малым — пустить мотор.

Способ №1. Взять прикурить

Старый, проверенный способ: подключить пару пусковых проводов к другой батарее. Но у него есть и минус: далеко не каждый владелец современной машины захочет рисковать здоровьем своего автомобиля: а вдруг что-то сгорит, сбросится, заблокируется? Увидев, что под вашим капотом батареи вообще нет, испугается вконец. И его можно понять.





Исходное состояние: штатная АКБ удалена из-под капота.

Способ №2. С толкача

Другой старый способ — завести машину с толкача. С автомобилями, на которых коробки передач автоматические, номер заведомо не пройдет; но, может быть, с механикой получится?





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Надеемся на то, что остаточное магнитное поле ротора генератора возбудит ток в обмотках, и далее генератор выйдет на номинальное напряжение. Такой эксперимент мы ставили несколько лет назад, отключив разъем, подающий ток на возбуждение генератора. Но тогда штатная батарея оставалась подсоединенной.При увеличении оборотов двигателя выше 2500 об/мин генератор нашего лабораторного Ларгуса самовозбудился, и напряжение в бортовой сети поднялось до 14 В.





Получится ли так, если батареи нет? Цепляем буксировочный трос к обесточенному редакционному Ларгусу и совершаем круг… Нет, не круг почета. Потому что автомобиль категорически отказывается проявлять признаки жизни — даже когда двигатель раскручивается до 3000 об/мин и выше. Увы, этот номер не прошел.

Фрагмент испытаний: измеряем пусковой ток, выданный бустером. Успешный пуск двигателя Альмеры от литий-ионного бустера без участия штатной АКБ. Для бустера это предельный режим: заряда в нём маловато.

Способ №3. От бустера

Современный способ пуска упрямых моторов — от малогабаритного заряженного бустера: литий-ионного, конденсаторного — неважно. Если в вашем хозяйстве такой бустер есть (или добрый сосед поделился), то победа близка.

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Цепляем коробочку вместо штатной АКБ, а дальше…





Первый вариант — пустить автомобиль с толкача. Опять-таки, если коробка — не автомат, то это сработает.

Второй — в лоб: включаем стартер. Правда, большинство инструкций к бустерам настаивает на том, что их надлежит использовать только параллельно штатной батарее. Но мы провели эксперимент, пустив редакционный Nissan Almera от одного лишь бустера. Получилось с первой попытки!





Исходя из нашего многолетнего опыта общения с разными бустерами, должны заметить, что не каждый из них способен выдать токи в сотни ампер. Если дело происходит на морозе, то «пускач» надо бы предварительно согреть.





Способ №4. От шуруповерта

Самый хулиганский способ — на зависть блогерам — приберегли под конец. Исходные условия: лишней батареи нет, бустера тоже, зато дома валяется аккумуляторный шуруповерт. Вынимаем из него аккумулятор, приделываем подходящие контакты, цепляемся к штатным аккумуляторным клеммам автомобиля…

Вот тут нужно вести себя аккуратно. Стартер при попытке пустить двигатель даже не дернется, зато в аккумуляторе сработает тепловая защита (если таковая предусмотрена). Мы, конечно, попробовали — любопытство пересилило! Короче говоря, не требуйте от малыша невозможного: стартерные токи ему не по зубам. Машину надо пускать только с толкача или с буксира.

Ты кто? Шуруповерт? Поделись аккумулятором, приятель! Аккумулятору от шуруповерта явно неуютно на штатном месте автомобильной АКБ.

Второй важный момент — напряжение питания шуруповерта. Если это 12 или 14 В, то вопросов нет. А вот если 18 В, то возможно всякое. Мы провели откровенно смелый эксперимент, попытавшись пустить машину именно с 18‑вольтовым литий-ионным аккумулятором, явно непригодным для такой задачи. Чтобы хоть как-то ограничить напряжение, перед подсоединением батареи включили фары.

Итог — забавный: мотор Ларгуса с толкача успешно пустили, но вскоре выяснили, что при этом сгорели две лампы в фарах. Хорошо, что более серьезные блоки выжили. Короче говоря: во время эксперимента серьезно не пострадал ни один Ларгус, но так никогда не делайте!

Цепляем мини-аккумулятор к бортсети машины. Никогда не присоединяйте к машине аккумуляторы с повышенным напряжением. В нашем случае обошлось парой замененных ламп, но могло быть и хуже.

Важное примечание: всё описанное легче пройдет на несложных и недорогих машинах.

А моя машина — сложная?

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Если прежде вам доводилось отключать и вновь подсоединять аккумулятор, а с машиной при этом ничего страшного не происходило, то, скорее всего, эта модель (и её электроника) более-менее легко переносит подобные процедуры. Это значит, что поездка без АКБ весьма вероятно состоится и не вызовет печальных последствий.

Некоторые автомобили после отсоединения АКБ начинают играть дроссельной заслонкой на холостом ходу. Например, после пуска обороты могут плавать в диапазоне 1000–1200 об/мин. Но это не страшно и само вскоре проходит. Другие автомобили, если не считать сбитых часов и радиостанций в аудиосистеме, вообще никак не реагируют.





В любом случае, изложенный нами прием — это крайняя мера, а таких лучше их избегать. ­Берегите штатную АКБ. ­

И — счастливого пути!