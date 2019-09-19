Поломка генератора может застать когда и где угодно. Что делать: искать буксир/эвакуатор или попытаться двигаться своим ходом? «За рулем» выяснил, как далеко вы уедете.

Когда генератор может отказать? Например, при обрыве ремня привода вспомогательных агрегатов, когда генератор просто не вращается, или же при повреждении самого генератора или его проводов.

У аккумуляторных батарей есть характеристика, называемая резервной емкостью. Она показывает, сколько времени заряженная АКБ сможет выдавать ток 25 А, пока ее напряжение не упадет до 10,5 В. С помощью этой характеристики оценивают возможность снабжать электричеством автомобиль без участия генератора. Имейте в виду, что современный легковой автомобиль со всеми его системами потребляет приблизительно 20–25 А.

Резерв для батарей емкостью 65 А∙ч — 100–120 мин. У совсем маленьких, емкостью 40–45А∙ч, — поменьше.

Иными словами, без генератора (то есть без зарядки АКБ) можно двигаться не больше двух часов. А сколько за это время можно проехать, считайте сами. Пробочную Москву, особенно в предпраздничный день, пересечь не удастся, а по трассе можно отмахать и больше сотни километров.

И еще: эти цифры — только для полностью заряженной батареи. Если она давно страдает от недозаряда, как, например, зимой при коротких поездках, то далеко не уедете.

Совет «За рулем»

Как максимально увеличить пробег? — Экономить электроэнергию. Стараться включать поменьше потребителей, но не в ущерб безопасности, то есть пренебрегать светотехникой не стоит.