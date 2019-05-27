Развенчиваем старый миф: включать ли фары перед холодным пуском?

Материалы по темеПроверьте себя: что значит надпись на аккумуляторе «60 Ач»?
В общем-то, ничего глупого в таком совете нет. Но сатана прячется в деталях. Ведь, с одной стороны, батарея разогревается, а с другой — теряет заряд, пусть и небольшой в сравнении с требуемым для пуска. Так что же перевесит: негатив или позитив?
Теория немножко забуксовала — на помощь пришла практика. Профильный бронницкий институт проводил серию замеров, призванных пролить свет на полезность подобной операции. И пришел к выводу: разница в поведении электрооборудования не зафиксирована. А коли так, то и зря включать лампочки незачем.
Впрочем, если кто-то считает это по-прежнему полезным — ну что ж, вреда по крайней мере не будет…
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
Читать комментарии