Развенчиваем старый миф: включать ли фары перед холодным пуском?

В холодное время года некоторые автолюбители включают сначала фары на несколько секунд, а после заводят мотор. Якобы батарея при этом согревается, облегчая холодный пуск. «За рулем» выяснил, миф это или реальность.

Батарея неновая, на улице холодно, масло далеко не синтетическое, а ехать надо… В былые времена все источники, включая «За рулем», активно советовали перед пуском включить на десяток секунд дальний свет фар. Теория простая: от протекающего тока батарея немножко согреется и обретет возможность отдавать больший ток, чем в исходном состоянии.

В общем-то, ничего глупого в таком совете нет. Но сатана прячется в деталях. Ведь, с одной стороны, батарея разогревается, а с другой — теряет заряд, пусть и небольшой в сравнении с требуемым для пуска. Так что же перевесит: негатив или позитив?

Теория немножко забуксовала — на помощь пришла практика. Профильный бронницкий институт проводил серию замеров, призванных пролить свет на полезность подобной операции. И пришел к выводу: разница в поведении электрооборудования не зафиксирована. А коли так, то и зря включать лампочки незачем.

Впрочем, если кто-то считает это по-прежнему полезным — ну что ж, вреда по крайней мере не будет…

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