Как выбрать нормальный аккумулятор: простейшая экспресс-проверка

Распознать некачественную батарею поможет безмен.

Материалы по теме 7 наивных вопросов про аккумуляторы — отвечает эксперт

— При покупке аккумуляторной батареи страшно нарваться на брак. Снаружи все пристойно, а внутри-то что? Есть ли простой способ экспресс-проверки?

— Действительно, на рынке полным-полно аккумуляторов с яркими этикетками, но негодными электрическими характеристиками. Бракоделы экономят обычно на количестве свинцовых пластин — их попросту недокладывают внутрь корпуса.

На сей случай при покупке батареи рекомендую прихватить с собой… электронный безмен килограммов на двадцать! Взвешивайте батареи и сопоставляйте результат с надписью на корпусе.

В наших экспертизах мы неизменно приводим массы всех проверяемых батарей: как победителей, так и проигравших.

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