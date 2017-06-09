Как выбрать нормальный аккумулятор: простейшая экспресс-проверка

Вряд ли такая неожиданность застанет вас врасплох с личным автомобилем, хотя и такое бывает. На работу надо (ну ладно, многим в мае надо будет только), сели вы в машину, а фара — упс. Но еще сложнее, если машина арендованная.
Нива с нами уже 43 года. Машину пусть и не тотально, но регулярно обновляли. При этом она всегда оставалась собой, даже несмотря на смену имени в начале 2000-х. Сейчас автомобиль снова модернизировали, хотя с виду и не скажешь. «За рулем» сравнил машину 2020 года с предшественницей.
Mazda CX-5 является одним из самых популярных и востребованных автомобилей в классе кроссоверов, в этом видео я подробно расскажу о... плюсах и минусах данного автомобиля,о проблемах, возникающих после 80 тыс. пробега.