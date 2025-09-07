Зимние шины 2025 — рейтинг «За рулем» и автомобилистов

«За рулем» выяснил, какие зимние шины действительно нравятся автомобилистам

По итогам сезона 2024-2025 и продаж на Ozon мы отобрали топ-10 моделей зимних шин с высокими продажами и положительными отзывами. В рейтинг вошли и 5 китайских брендов – на основе популярности, тестов и пользовательского опыта.

Оценка потребителей учитывает сцепление, долговечность и цену шин. Эти данные актуальны на сентябрь 2025 года. В рейтинг вошли шины трех разных ценовых сегментов. Стоимость шин сравнивали на общей размерности 185/65 R15.

Премиальный ценовой сегмент шин

Michelin X-Ice North 4 (цена: от 18 000 руб.)

Michelin X-Ice North 4 – это премиальная шипованная зимняя шина от французского производителя, предназначенная для легковых автомобилей в суровых зимних условиях. Модель оснащена уникальным протектором с 250 шипами, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущих версиях, обеспечивая превосходное сцепление на льду и снегу. Резина разработана с учетом технологий Michelin для снижения шума и повышения износостойкости, что делает ее подходящей для городских и трассовых поездок в России.

Кстати, эта модель шин в 2022 году заняла второе место по итогам испытаний.

Michelin X-Ice North 4

Плюсы: выдающееся торможение на льду, стабильная управляемость в поворотах и низкое сопротивление качению, что экономит топливо. Кроме того, шипы прочно фиксированы, что минимизирует их потерю даже после нескольких сезонов, а мягкий состав резины сохраняет эластичность при низких температурах, улучшая комфорт и безопасность на обледенелых дорогах.

Минусы: высокая стоимость по сравнению с бюджетными аналогами, что может отпугнуть экономных покупателей, а также повышенный шум на сухом асфальте из-за обилия шипов. В некоторых случаях отмечается более быстрый износ во время теплой зимы без снега.

Отзывы о шинах Michelin X-Ice North 4

Самые доступные по цене экземпляры - российского производства до 2022 года включительно. Но можно заказать и свежие импортные шины польского производства. Реже встречаются экземпляры из Италии.

Continental IceContact 3 (цена: от 10 000 руб.)

Continental IceContact 3 – немецкая шипованная шина для легковых авто, известная инновационными шипами с резиновым покрытием, которые улучшают сцепление и снижают шум. Модель адаптирована для северных зим, с протектором, обеспечивающим отвод снега и воды, и предназначена для уверенной езды по льду, снегу и слякоти.

Continental IceContact 3

Плюсы: превосходная стабильность на снегу, короткий тормозной путь на льду и повышенная износостойкость благодаря технологии ContiSeal. Резина тихая для шиповки, хорошо держит курс на высокой скорости и экономит топливо за счет низкого качения.

Минусы: возможная потеря шипов при агрессивной езде, высокая цена и шум на асфальте. В теплую зиму может изнашиваться быстрее из-за мягкого состава.

Отзывы о шинах Continental IceContact 3

Судя по отзывам, еще можно приобрести шины российского производства. Но есть и импортные образцы, которые значительно дороже.

Nokian Hakkapeliitta 10p (цена: от 8 700 руб.)

Nokian Hakkapeliitta 10p – финская шипованная шина с двойной ошиповкой для легковых машин, разработанная для экстремальных зим. Протектор с широким ребром обеспечивает курсовую устойчивость, а специальные ламели улучшают сцепление на снегу.

Эта модель шин когда-то становилась победителем по итогам наших испытаний.

Nokian Hakkapeliitta 10p

Плюсы: отличное сцепление на льду, низкий уровень шума, отличная проходимость в глубоком снегу и долговечность шипов. Модель тихая и комфортная, с хорошей экономией топлива.

Минусы: высокая цена, мягкие боковины, подверженные повреждениям, и возможный износ на асфальте. Неидеальна для теплых регионов.

Отзывы о шинах Nokian Hakkapeliitta 10p

Шины российского производства до 2022 года еще встречаются в продаже.

Средняя ценовая категория

Pirelli Ice Zero 2 (цена: от 6 000 руб.)

Pirelli Ice Zero 2 – итальянская шипованная резина с революционным дизайном для легковых автомобилей премиум-класса. Производитель обещает короткий тормозной путь на льду и хорошую устойчивость.

Pirelli Ice Zero 2

Плюсы: акустический комфорт, стабильность в поворотах, прочный каркас. Подходит для динамичной езды, низкий уровень шума.

Минусы: ускоренный износ на асфальте, не самая низкая цена, слабость в глубоком снегу.

Отзывы о шинах Pirelli Ice Zero 2

В отзывах встречаются свежие экземпляры 2025 года выпуска по приемлемой цене.

Goodyear UltraGrip Arctic 2 (цена: от 6 000 руб.)

Goodyear UltraGrip Arctic 2 – американская шипованная модель для легковых авто, с отменной эффективностью на снегу и льду. Замена успешной предыдущей версии.

Эта модель шин принимала участие в тестах "За рулем":

Плюсы: проходимость, тишина, короткий тормозной путь. Уверенное сцепление, долговечность.

Минусы: цена выше среднего, повышенный износ в теплую погоду, шум на скорости.

Отзывы о шинах Goodyear UltraGrip Arctic 2

Судя, по отзывам, найти свежие шины на рынке сегодня не так уж и сложно. Отзывы о потребительских свойствах шин тоже в основном положительные

Доступные по цене шины

Triangle IcelynX TI501 (цена: от 5000 руб.)

Triangle IcelynX TI501 – китайская шипованная шина для льда и снега, с множеством шипов.

Triangle IcelynX TI501

Плюсы: цена, сцепление на снегу, предсказуемость.

Минусы: шум, неравномерная посадка шипов, износ.

Отзывы о шинах Triangle IcelynX TI501

Судя по отзывам, на рынке встречаются только новые экземпляры 2025 года выпуска.

Sailun Ice Blazer WST3 (цена: от 4 500 руб.)

Sailun Ice Blazer WST3 – китайская шипованная шина для легковых машин с хорошим зацепом на льду и бюджетной ценой. Подходит для городской зимы.

Sailun Ice Blazer WST3

Плюсы: отличное соотношение цены и качества, тишина, прочность шипов. Хорошо балансируется, ведет себя предсказуемо на асфальте и снегу.

Минусы: износ шипов при агрессивной езде, средняя проходимость в глубоком снегу, дубеет в сильный мороз.

Отзывы о шинах Sailun Ice Blazer WST3

В отзывах хвалят шины за то, что по итогам зимы ни одного шипа не потеряно.

Linglong Green-Max Winter Ice I-15 (цена: от 4 000 руб.)

Linglong Green-Max Winter Ice I-15 – китайская фрикционная резина для снега, экономичная и тихая.

Linglong Green-Max Winter Ice I-15

Плюсы: экономичность, тишина, мягкость в южном климате. Хорошо для города.

Минусы: слабое сцепление на льду, деформация при хранении, средняя балансировка.

Отзывы о шинах Linglong Green-Max Winter Ice I-15

Судя по отзывам, на рынке встречаются только новые экземпляры 2025 года выпуска.

Roadmarch Winter XPro 888 (цена: от 4000 руб.)

Roadmarch Winter XPro 888 – китайская фрикционная модель для города, бюджетная и комфортная.

Roadmarch Winter XPro 888

Плюсы: цена/качество, мягкость, хорошая на грунте и снегу.

Минусы: шум на скорости, среднее сцепление на льду, не для трассы.

Отзывы о шинах Roadmarch Winter XPro 888

Отзывов по этой шине на Озоне почти нет. Но есть на Маркете - их и приводим.

Выводы

Для комфорта и городской езды рекомендуем фрикционные модели. Например, Linglong Green-Max Winter Ice I-15 – они тихие, экономичные и подходят для мягкой зимы без стойкого льда.

Если нужна максимальная безопасность на снегу и льду в суровых условиях, выбирайте шипованные премиум-варианты, такие как Michelin X-Ice North 4 или Continental IceContact 3, – они обеспечивают топовое сцепление, стабильность и долговечность, идеальны для северных регионов России.

Бюджетные китайские шины, такие как Sailun Ice Blazer WST3 или Roadmarch Winter XPro 888, подойдут для ежедневной эксплуатации. Они отличаются хорошим балансом цены и качества, но с компромиссами в виде шуме и износе.

И напоследок – совет: всегда аккуратно обкатывайте новые шины на протяжении 500-1000 км.

Шины Ikon с новым составом смеси – как ведут себя на дороге? Испытали экспериментальные шины с инновационным синтетическим каучуком российского производства.