Пассажиры скоро смогут проверить легальность такси до посадки в авто

Минтранс объединит реестр такси с «Максом» для проверки легальности водителей

Минтранс задумал соединить реестр такси с популярным мессенджером, чтобы пассажиры могли заранее удостовериться в легальности перевозчика.

Это нововведение анонсировал на конференции ЦИПР директор ситуационного центра ведомства Александр Кисляков.

«Идея очень проста: чтобы пассажир еще до посадки в транспортное средство мог сфотографировать государственный номер или вбить его в мессенджер "Макс" и сразу же получить ответ: легальный перевозчик или нет», – рассказал представитель министерства.

По задумке, такой подход серьёзно повысит безопасность поездок. Кстати, доступ к информации из реестра откроют не только для обычных пользователей – его получат и региональные власти вместе с федеральными службами, уточнил Кисляков.