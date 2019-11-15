9 способов улучшить сцепление шины с дорогой (если вы завязли)

Самое простое — попросить кого-то помочь. Толкать машину в большинстве случаев эффективнее всех нижеперечисленных способов. Но что делать, если рядом никого? Вот опыт экспертов «За рулем».

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Когда становится понятно, что колеса окончательно закопались в грязи, снегу, песке и где угодно, мощность мотора уже роли не играет. Ляжете на брюхо, угробите сцепление — короче, станет ну очень плохо. Обычно в таких ситуациях человек начинает ожесточенно кидать под колеса доски, ветки, коврики из салона — в общем все, что попадает под руку. Иногда это даже помогает. А если ничего такого под рукой нет? Давайте поразмышляем, что бы эдакое предпринять.

Переложить и пересадить!

Сцепной вес — это часть веса, приходящегося на ведущую ось автомобиля. Увеличивая сцепной вес, можно улучшить проходимость машины — прием известен давно. Грубо говоря, в застрявших Жигулях следовало пересадить тяжелого пассажира с переднего сиденья на заднее, а еще лучше — в багажник. А вот в переднеприводном автомобиле — куда-то вперед, хоть на капот…

Побрызгать!

Машине, застрявшей в снегах, могут помочь… аэрозольные баллончики с соответствующим зельем внутри. Называются они по-разному — что-то вроде «Спрей для сцепления шин со льдом». Такое средство действительно улучшает сцепление с ледяной дорогой, пусть и кратковременно.

Ввернуть!

Вряд ли подобные фитюльки реально помогут человеку, случайно заехавшему в сугроб, однако в продаже они встречаются. Речь о шипах — съемных и ремонтных. С ремонтными, в общем-то, все понятно: они предназначаются для замены штатных «дезертиров», самовольно покинувших места в шинах. А вот ремонтные — это гаджеты на любителя. По сути — саморезы, которые, в отличие от ремонтных коллег, имеют острые наконечники. Таким ничего не стоит продырявить покрышку насквозь, чтобы окончательно улучшить настроение застрявшего водителя. Да и непонятно, в какой момент их имеет смысл куда-то вворачивать. В общем, рекомендовать такое тяжеловато.

Приспустить!

Старый солдатский способ повышения проходимости на любой дороге — снизить давление в шинах. При этом увеличивается площадь сцепной поверхности и повышаются шансы выбраться из ловушки. Желательно не забывать, что на воле нужно вернуть давление в норму.

Опустошить!

Одно из самых забавных подручных средств, способных помочь машинке выбраться из западни, — это джутовый мешок из-под картошки. Высыпали куда-нибудь картошку, подложили пустой мешок под буксующее колесо и… В общем, обычно такое «заклинание» помогает!

Подстелить!

Дорогостоящий аналог вышеупомянутого мешка — это автомобильные траки, они же антибуксы, они же сэнд-траки. Это такие профилированные пластины из металла или пластика. Пользоваться ими не очень сложно: достаточно подпихнуть «девайс» под зарывшееся ведущее колесо по направлению движения автомобиля.

Надеть!

Браслеты на колеса — самое популярное покупное решение. По сути это цепь, распиленная на куски. На каждое колесо их надевают по 3–4 штуки, хотя порой достаточно и одного, чтобы выкарабкаться из ловушки. Их можно монтировать как заранее, так и «после того» — хотя последнее, конечно, противнее и тяжелее. Чем больше браслетов на колесе, тем лучше. Отдельно отметим, что браслет не является разновидностью цепи, а потому там, где европейцы понавешали знаков, требующих наличия цепей, с браслетами вас не пустят.

Наложить!

Ремни на колеса, часто называемые накладками, — это тоже упрощенный вариант цепей, отличающийся меньшей прочностью. Эдакий изнеженный вариант, который поможет далеко не всегда.

Заковать!

Цепь — сильнодействующее средство против бездорожья. Их срок эксплуатации выше, чем у ремней или браслетов. Монтировать их лучше до попадания в засаду. Бывают как «снежные», так и «грязевые» цепочки. Любые цепи помогают удерживать машину при встречных разъездах с наклоном дороги.

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