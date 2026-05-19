Мощные автомобили теперь почти не везут в Россию: статистика

Эксперт Целиков: Импорт мощных подержанных авто из Китая упал с 60 до 2%

Доля импорта автомобилей с пробегом из Китая мощностью свыше 160 л. с. резко сократилась – с 60 до 2%, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По данным эксперта, за первые четыре месяца 2026 года в Россию из Китая ввезли 28 860 автомобилей с пробегом, старше 3 лет. Из них лишь 562 штуки, то есть 2%, оснащены двигателями мощнее 160 лошадиных сил.

Совсем недавно картина была противоположной. До 1 декабря 2025 года такие производительные машины составляли более 60% всего импорта б/у транспорта из Поднебесной. Теперь же львиная доля рынка – 60% – приходится на автомобили с двигателями мощностью от 140 до 160 л. с.

Каждый шестой ввозимый из КНР подержанный автомобиль, а это примерно 17,5%, имеет двигатель на 120-140 л. с. Остальные 20,5% машин и вовсе идут с моторами мощностью до 120 л. с.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
19.05.2026 
