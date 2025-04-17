Шины Ikon с новым составом смеси – как ведут себя на дороге?
Откуда дефицит?
В состав шинной смеси входят синтетические каучуки. Это одни из ключевых компонентов – они нужны для сохранения характеристик шин при нагреве во время движения, способствуют снижению сопротивления качению и улучшают сцепление с мокрой дорогой.
Прежде отдельные виды синтетических каучуков на наши шинные заводы привозили из Германии, Японии, Южной Кореи. Но импорт из этих стран сейчас ограничен из-за геополитических событий. И дефицит можно устранить, только заменив импортное сырье на отечественное.
Импортозамещение
В России и раньше производили различные сорта синтетических каучуков. Но прогресс не стоит на месте, и сейчас продолжаются разработки новых марок с улучшенными свойствами.
Компания «Сибур», лидер в разработке и производстве синтетических каучуков в России, развивает рецептуру марки бутадиен-стирольного каучука ДССК-615. Предыдущие прототипы уже проходили омологацию у иностранных шинных компаний (в первую очередь европейских). С тех пор эту марку доработали с учетом актуальных запросов российского рынка.
Что улучшили?
Свойства каучука оптимизированы для более эффективного взаимодействия с силикой (диоксидом кремния) тоже важнейшим компонентом, отвечающим за рабочие свойства шин. Это должно снизить сопротивление качению и повысить сцепление с ледяной и мокрой дорогой. Вдобавок рецептура с большим содержанием силики позволит производителям шин сократить затраты на производство, так улучшаются процессы смешения и экструзии. И, как следствие, снижается себестоимость шин.
Применение синтетического каучука в перспективе может способствовать замещению им каучука натурального. В составе шинного компаунда используется от 5% натурального каучука в шинах начального уровня и до 20% в покрышках топ-линеек. Этот материал определяет ресурс шин и их поведение при низких температурах.
Но поставки натурального каучука практически полностью зависят от стран Юго-Восточной Азии, где его добывают из сока произрастающих там деревьев гевеи. Объем получения натурального каучука ограничен, он дорожает с каждым годом. Соответственно, растет и стоимость шин. И не только у нас, а во всем мире. Поэтому даже частичная замена натурального каучука синтетическим может если не снизить, то хотя бы стабилизировать цену.
Тестируем на льду
Чтобы проверить, соответствуют ли произведенные по новой технологии шины всем требованиям надежности и безопасности, проводят разносторонние испытания. Лабораторные, стендовые, ресурсные, полигонные тесты позволяют оценить «поведение» шины в реальных дорожных условиях.
Мы приняли участие в испытаниях шин с новым российским синтетическим каучуком в Югре близ Нижневартовска. Тестовая Skoda Octavia обута в обычные с виду, но экспериментальные по составу нешипованные шины Ikon Autograph Snow 3 с посадочным диаметром 16 дюймов.
Испытания проводились на ледовой площадке. Среди упражнений – разгон, торможение, слалом и кольцевой участок.
Поведением шины Ikon Autograph Snow 3 напоминают Nokian Hakkapeliitta R3, от которой они унаследовали рисунок протектора, архитектуру каркаса и конструкцию ламелей. Благодаря твердым частицам (микрошипам), которые входят в состав резины протектора, фрикционки уверенно держатся на льду.
После небольшой пробуксовки шины ловят зацеп, и автомобиль начинает уверенно ускоряться. И при торможении машина ведет себя уверенно – не только эффективно замедляется, но и при поддержке АБС объезжает препятствия. Во время прохождения слалома и ледового круга скольжения начинаются не резко их развитие в ритмическом заносе несложно контролировать и довольно просто возвращать автомобиль на заданную траекторию.
Подводим итоги
По льду на липучках не получается ехать так же смело, как на шипованных шинах. Но по ощущениям экспериментальные Ikon Autograph Snow 3 – одни из лучших среди фрикционок.
Приятно констатировать факт, что шина, сваренная из российского сырья, не уступает по характеристикам зарубежным аналогам. И от этого хорошо всем. И производителю, который может уверенно использовать отечественное сырье для изготовления шин. И покупателям, которые получат хорошие шины по доступным ценам.
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