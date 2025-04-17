Шины Ikon с новым составом смеси – как ведут себя на дороге?

Испытываем экспериментальные шины с инновационным синтетическим каучуком российского производства

Откуда дефицит?

В состав шинной смеси входят синтетические каучуки. Это одни из ключевых компонентов – они нужны для сохранения характеристик шин при нагреве во время движения, способствуют снижению сопротивления качению и улучшают сцепление с мокрой дорогой.

Прежде отдельные виды синтетических каучуков на наши шинные заводы привозили из Германии, Японии, Южной Кореи. Но импорт из этих стран сейчас ограничен из-за геополитических событий. И дефицит можно устранить, только заменив импортное сырье на отечественное.

Экспериментальные шины Ikon Autograph Snow 3 похожи на исходные Nokian Hakkapeliitta R3 не только внешне, но и характером. В составе резиной смеси используется российский синтетический каучук, разработанный компанией Сибур.

Импортозамещение

В России и раньше производили различные сорта синтетических каучуков. Но прогресс не стоит на месте, и сейчас продолжаются разработки новых марок с улучшенными свойствами.

Компания «Сибур», лидер в разработке и производстве синтетических каучуков в России, развивает рецептуру марки бутадиен-стирольного каучука ДССК-615. Предыдущие прототипы уже проходили омологацию у иностранных шинных компаний (в первую очередь европейских). С тех пор эту марку доработали с учетом актуальных запросов российского рынка.

Что улучшили?

Свойства каучука оптимизированы для более эффективного взаимодействия с силикой (диоксидом кремния) тоже важнейшим компонентом, отвечающим за рабочие свойства шин. Это должно снизить сопротивление качению и повысить сцепление с ледяной и мокрой дорогой. Вдобавок рецептура с большим содержанием силики позволит производителям шин сократить затраты на производство, так улучшаются процессы смешения и экструзии. И, как следствие, снижается себестоимость шин.

Применение синтетического каучука в перспективе может способствовать замещению им каучука натурального. В составе шинного компаунда используется от 5% натурального каучука в шинах начального уровня и до 20% в покрышках топ-линеек. Этот материал определяет ресурс шин и их поведение при низких температурах.

Но поставки натурального каучука практически полностью зависят от стран Юго-Восточной Азии, где его добывают из сока произрастающих там деревьев гевеи. Объем получения натурального каучука ограничен, он дорожает с каждым годом. Соответственно, растет и стоимость шин. И не только у нас, а во всем мире. Поэтому даже частичная замена натурального каучука синтетическим может если не снизить, то хотя бы стабилизировать цену.

Сохранена фирменная фишка – маркировка с цифрами на протекторе, позволяющая визуально определять его остаточную глубину.

Тестируем на льду

Чтобы проверить, соответствуют ли произведенные по новой технологии шины всем требованиям надежности и безопасности, проводят разносторонние испытания. Лабораторные, стендовые, ресурсные, полигонные тесты позволяют оценить «поведение» шины в реальных дорожных условиях.

Мы приняли участие в испытаниях шин с новым российским синтетическим каучуком в Югре близ Нижневартовска. Тестовая Skoda Octavia обута в обычные с виду, но экспериментальные по составу нешипованные шины Ikon Autograph Snow 3 с посадочным диаметром 16 дюймов.

Испытания проводились на ледовой площадке. Среди упражнений – разгон, торможение, слалом и кольцевой участок.

Шины позволяют уверенно разгоняться и тормозить не только прямолинейно, но и с объездом препятствия.

Поведением шины Ikon Autograph Snow 3 напоминают Nokian Hakkapeliitta R3, от которой они унаследовали рисунок протектора, архитектуру каркаса и конструкцию ламелей. Благодаря твердым частицам (микрошипам), которые входят в состав резины протектора, фрикционки уверенно держатся на льду.

После небольшой пробуксовки шины ловят зацеп, и автомобиль начинает уверенно ускоряться. И при торможении машина ведет себя уверенно – не только эффективно замедляется, но и при поддержке АБС объезжает препятствия. Во время прохождения слалома и ледового круга скольжения начинаются не резко их развитие в ритмическом заносе несложно контролировать и довольно просто возвращать автомобиль на заданную траекторию.

Скольжения в поворотах наступают плавно и легко поддаются коррекции.

Подводим итоги

По льду на липучках не получается ехать так же смело, как на шипованных шинах. Но по ощущениям экспериментальные Ikon Autograph Snow 3 – одни из лучших среди фрикционок.

Приятно констатировать факт, что шина, сваренная из российского сырья, не уступает по характеристикам зарубежным аналогам. И от этого хорошо всем. И производителю, который может уверенно использовать отечественное сырье для изготовления шин. И покупателям, которые получат хорошие шины по доступным ценам.