Колесные диски на зиму — вот почему вам понравится эта идея

Как сэкономить на ежегодном шиномонтаже и чем для этого надо запастись

Зачем нужен второй комплект колесных дисков

Причины всего две: человек купил новую машину, которая, естественно, была выдана на летних шинах, или при покупке подержанного автомобиля прежний владелец не смог уступить в придачу зимние колеса.

Кратко напомню, почему иметь комплект зимних шин на дисках выгоднее, чем перебортировать шины дважды в год. От перебортировок шины страдают и, если это продолжается несколько лет, могут терять герметичность посадки. Переход на зимние колеса в сборе проще, дешевле, может быть осуществлен самостоятельно и, главное, в нужное время, а не тогда, когда удастся попасть в шиномонтажную мастерскую.

При покупке колес на зиму можно сделать несколько хитрых ходов, направленных или на экономию, или, наоборот, на некоторый апгрейд автомобиля.

Покупаем стальные диски

Для автомобиля с дисками размером до 16 дюймов включительно можно на зиму приобрести стальные штампованные диски. Плюсы такого решения:

значительная (до 2-3-кратной) экономия средств;

возможность рихтовки помятого диска без потери прочности;

внешний вид зимой на просоленных грязных улицах не так важен, к тому же можно установить пластиковые колпаки;

гораздо лучшая защита дисковых тормозных механизмов от грязи, летящей из-под колес других автомобилей (особенно с пластиковыми колпаками);

масса примерно такая же, как у литых дисков.

Как вы думаете, такой диск хорошо защищает тормозной механизм от снега, грязи и реагентов?

Недостаток один – на стальные колеса плохо или невозможно надеть противобуксовочные браслеты. Отверстия, куда нужно пропускать ремень, невелики, имеют острые кромки и расположены на меньшем радиусе. Из-за этого ремень может зацепиться за тормозной суппорт. Браслеты на стальные диски можно безопасно установить только при барабанных тормозных механизмах на задней ведущей оси.

Здесь до тормозного диска и суппорта грязь почти не добирается.

Уменьшаем размер диска

Нынешние китайские кроссоверы, даже относящиеся к классам В и С, с завода идут на дисках гигантского размера — от 17 до 19 дюймов. При этом сквозь спицы виден не очень-то большой тормозной диск и некрупный тормозной суппорт.

«Скромная» «обувка» Changan Uni-K – 20 дюймов! Хотя прекрасно видно, что можно поставить диск меньшего размера.

Зачастую на эти автомобили допускается установка дисков меньше на дюйм, а то и на два – без противоречия ОТТС. Все то же относится и ко многим другим машинам. Ясно видна тенденция на максимальный размер диска и на низкопрофильную шину. Но на зимних дорогах, когда яму с острыми краями можно просто не заметить, такие колеса часто пробиваются.

Вот что делают с низкопрофильными колесами наши дороги.

Ориентиром в таком апгрейде будут размеры докатки. Очень часто она, имея практически полный профиль, смонтирована на диск меньшего размера. Еще можно почитать форумы, где люди расскажут, какой минимальный диск можно установить на вашу модель автомобиля. Ну и самый точный ответ вы получите, примерив диск к машине. Такое позволяют некоторые магазины и точно разрешат на авторынке.

Шины под такие диски нужно установить более высокопрофильные, так, чтобы наружный диаметр примерно совпадал со штатным колесом. Ширину зимней шины можно выбрать немного меньше, чем летней. В подборе размеров шин вам поможет шинный онлайн-калькулятор, который легко найти через поисковик.

Страница шинного калькулятора. Можно слева задать штатные размеры шины и диска и подобрать в правой колонке шину и диск, примерно подходящие по диаметру.

Но этот калькулятор не покажет самого главного: вы сэкономите кучу денег. Дешевле будут и диски, и шины, причем очень заметно. Кстати, посоветую при подборе шин попробовать немного поиграть с шириной и высотой шин. Некоторые комбинации стоят дешевле соседних. Но наружный диаметр оставьте почти штатным.

И совсем уж экономить «по-черному» можно, установив даже на новенький китайский кроссовер на зиму стальные диски, которые массово выпускаются с размером до 16 дюймов.

Колеса на стальных дисках

Если штатные колеса автомобиля у вас на стальных дисках, можно купить зимние шины с таким же, как у имеющихся летних, размером и установить их на имеющиеся «штамповки». А к весне купить нравящееся вам «литье» и летом ездить на красивых колесах.

Выводы

Два комплекта колес на дисках для лета и для зимы – это не только практично и красиво, но и выгодно. Условно, если шиномонтаж, в среднем, стоит 2000 рублей, то в год на него тратится 4000 рублей, а это стоимость одного стального диска (даже больше).

То есть, за четыре года отдельный комплект колес окупится. Диски же прослужат в разы дольше.

