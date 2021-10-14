Вам может подойти и тот, и другой способ переобувки. Все дело в том, как вы эксплуатируете машину. Эксперт «За рулем» взвесил все «за» и «против» по каждому из вариантов.

Два комплекта колес в сборе — это удобнее и практичнее, чем перебортировка дважды в год. Можно в любой момент «перекинуть» колеса самому в гараже (да и на улице — не проблема), не придется стоять в очередях, когда неожиданно выпадет снег. На зиму можно взять диски попроще, а летом щеголять изысканным рисунком «литья». Да и балансировать придется гораздо реже.

Но что насчет ресурса и безопасности?

5 важных вопросов эксперту по шинам

Какой из двух вышеописанных вариантов губительнее для дисков и шин? Что быстрее выходит из строя в паре покрышка-диск? Сколько может прослужить колесо в сборе? Не сокращает ли срок службы дисков перебортировка два раза в год? Нужна ли ежегодная балансировка при замене колес в сборе?

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

при небольших пробегах надежнее и выгоднее иметь два полноценных комплекта колес на оба сезона.

1. Все зависит от пробега автомобиля. За 5 лет можно износить три комплекта зимних шин и два летних. При больших годовых пробегах (30 000 км и больше) шины живут всего пару сезонов, а значит за это время их придется перебортировать 4–5 раз, не больше. Это не сократит их срок службы. А вот если пробеги небольшие, шинам предстоит 10 посещений шиномонтажного станка за 5 лет. При этом бортовые кольца вполне могут пострадать. Это снизит долговечность шины, может вызвать негерметичность соединения диска с шиной и даже разрыв бортового кольца, что крайне опасно при движении. Поэтому

2. Срок годности легкосплавных и стальных дисков ограничен только их прочностью, которая снижается, в основном, из-за коррозии. Легкосплавные диски при этом не только теряют привлекательный внешний вид, но и могут треснуть. Стальные диски из-за глубокой коррозии также теряют прочность. Но, в подавляющем большинстве случаев, долговечность колеса в сборе ограничена именно шиной, а не диском.

Характерный пример. На фото стальной диск с отгнившей отбортовкой, которая удерживает шину.

3. Соответственно, колесо в сборе может прослужить столько же, сколько и шина. Официальный срок службы шин определяет российский ГОСТ 4754–97, который гласит, что эксплуатационный срок службы шин легковых автомобилей составляет 5 лет с момента изготовления . Но солидные фирмы-изготовители шин — например, Continental — считают, что шины автомобиля должны быть заменены не позже 10 лет с даты производства.

4. Сам по себе процесс перебортировки не влияет на срок службы диска . Повреждение на нем может возникнуть лишь из-за халатности или неопытности мастера. Советую обращаться в приличные, лучше сетевые, шиномонтажи и осматривать диски перед тем, как их возьмут в работу. При наличии повреждений, появившихся после переобувки, стоит предъявить претензии.

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5. Балансировка комплекта зимних или летних колес в сборе каждый сезон при небольших пробегах и отсутствии сильных ударов колесом о препятствие не обязательна. Рекомендация проста. Установив комплект шин, надо поездить несколько дней в разных режимах. Если вибрации от дисбаланса не чувствуется, то в балансировке смысла нет .

Перебортировка или второй комплект колес в сборе — что выгоднее?

Прикинем расходы на примере седана Lada Vesta с шинами размерностью 185/65 R15. Допустим, годовой пробег не превышает 10 000 км в год, манера езды — щадящая.

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1. Два комплекта колес

Второй комплект собираем и балансируем на шиномонтаже, в дальнейшем просто перекидываем колеса в своем гараже без балансировки. Приобретаем самые простые стальные диски по 2200 рублей за штуку, за 4 шт. — 8800 рублей. Стоимость шиномонтажа (монтаж с балансировкой колес) — примерно 2000 рублей. Если купите литые диски, то потратить придется по 6000 рублей за штуку, за 4 шт. — 24 000 рублей. Плюс смонтировать на них шины — 2000 рублей.

Итого: 10 800 рублей (штамповка) или 26 000 рублей (литые диски). Если планируете перекидывать колеса не самостоятельно, а на шиномонтаже, прибавьте еще 5000 рублей за 10 таких операций на протяжении 5 лет.

2. Перебортировка два раза в год

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Перебортировка (включая снятие/установку 4 колес, технологическую мойку, демонтаж и монтаж шин, а также балансировку) обходится примерно в 2200 рублей. Если повторять эту операцию 2 раза в год, то за 5 лет потратите 22 000 рублей.

Выходит, что перебортировка однозначно выгоднее при больших пробегах, когда шины живут всего 2–3 сезона. Если же ежегодные пробеги небольшие, то явная выгода видна только при условии, что вы приобретаете для второго комплекта недорогие диски и перекидываете колеса своими силами.

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