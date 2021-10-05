В России резко вырос спрос и цены на зимние шины

Холода еще не начались, а специалисты отмечают повышенный спрос на автопокрышки.

С 27 сентября по 3 октября спрос на зимнюю резину в России вырос на 105% — автолюбители интересовались покупкой шин в два раза чаще, чем неделей ранее, отмечают аналитики Дрома.

Большинство автомобилистов (75%) подбирают себе резину с шипами, а среди марок лидируют Bridgestone, Yokohama, Toyo, Nokian и Triangle.

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Сезон переобувки еще впереди, а цены уже подскочили — на 25% и более. С 27 сентября по 3 октября средняя цена б/у комплекта в стране составила 14,4 руб., а за новую резину автолюбители, в среднем, заплатят 44 тыс. рублей.

Основными причинами удорожания называют рост цен на сырье, издержки производства, инфляцию и недавно введенную систему маркировки. Все это усугубляется сезонным ростом спроса на данный товар. Пик спроса на покрышки ожидается в середине октября.

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС