Michelin Uptis разрабатывались много лет, а их технологии защищены пятьюдесятью патентами.

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Согласно исследованию Michelin, 20% шин выбрасываются в первый же год после покупки из-за неравномерного износа и непригодных для ремонта проколов и порезов. В штуках это 200 млн шин.

Компания Michelin давно решила разобраться с этой проблемой и разработала бескамерные шины с защитой от проколов, которые получили название Uptis. Официально их представили в 2019 году, но до сих пор шины так и не поступили в продажу.

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Теперь в интервью директор по техническим и научным коммуникациям группы Michelin Сирилл Роже назвал сроки появления новых шин. Сейчас ведутся их испытания, после чего начнется сертификация на разных рынках, а купить новинку можно будет только в 2024 году.

Шины Uptis состоят из рабочей поверхности и спиц, сделанных из тонких и прочных стекловолокон, благодаря чему они выдерживают вес автомобиля и могут многократно сгибаться и разгибаться, не ломаясь.

Также появилась новая разработка — шины, которые позволяют ездить боком без поворота колес.

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Фото: Michelin