Эти всенаправленные колеса были разработаны жителем Канады Уильямом Лиддиардом. В результате автомобиль смог передвигаться абсолютно в любом направлении: вбок, по диагонали, заносить зад или перед, а также крутиться на месте.
Над всенаправленными колесами работали и крупные автопроизводители, такие как Toyota и Honda. Но конструкция Лиддиарда получилась более совершенной и не требующей значительной модернизации машины. Колеса способны передвигаться по любой поверхности и не боятся езды в дождь и по лужам.
Созданы эти колеса были Лиддиардом лет пять-шесть назад, но ни одна автомобильная компания до сих пор не заинтересовалась его разработкой, созданной для облегчения парковки и маневрирования в тесных пространствах. Автокомпании пошли другим путем, предлагая системы автономной парковки и подруливающие задние подвески.
- А этот автомобиль, кажется, берет энергию из ниоткуда — видео невозможной машины.
Фото, видео: YouTube