Уникальная конструкция колес позволяет машине ездить под любым углом и даже разворачиваться на месте.

Материалы по теме Барабанные или дисковые — какие тормоза лучше? 3 новых аргумента

Эти всенаправленные колеса были разработаны жителем Канады Уильямом Лиддиардом. В результате автомобиль смог передвигаться абсолютно в любом направлении: вбок, по диагонали, заносить зад или перед, а также крутиться на месте.

Над всенаправленными колесами работали и крупные автопроизводители, такие как Toyota и Honda. Но конструкция Лиддиарда получилась более совершенной и не требующей значительной модернизации машины. Колеса способны передвигаться по любой поверхности и не боятся езды в дождь и по лужам.

Созданы эти колеса были Лиддиардом лет пять-шесть назад, но ни одна автомобильная компания до сих пор не заинтересовалась его разработкой, созданной для облегчения парковки и маневрирования в тесных пространствах. Автокомпании пошли другим путем, предлагая системы автономной парковки и подруливающие задние подвески.

А этот автомобиль, кажется, берет энергию из ниоткуда — видео невозможной машины.

Фото, видео: YouTube