Ветроход Blackbird: самая нелогичная машина, которая работает

За 10 лет своего существования сухопутная яхта Blackbird («Черный дрозд») создала вокруг себя репутацию одного из самых неоднозначных транспортных средств, если ее можно к таковым отнести.
О том, шутка ли это, обман или же революционная идея, продолжают спорить ученые, авиаторы, механики и просто пользователи соцсетей.
Но похоже, создателям Blackbird удалось найти способ превратить энергию ветра в движение способом более эффективным, чем то позволяют сделать обычный парус или парашют.
Принципы действия
В лопастях огромного пропеллера Blackbird используется принцип треугольных парусов, позволяющих судам идти галсами — пусть и не под прямым углом, но против ветра. Вторая фишка — приводная цепь, тянущаяся от пропеллера к колесам.
Когда ветер дует сзади, машина под его действием начинает медленно двигаться вперед. Пропеллер в этот момент начинает работать как ветряная мельница, передавая крутящий момент колесам. В какой-то момент главная роль переходит именно к ним, заставляя пропеллер быстрее вращаться — и превращая его из мельницы в вентилятор, выдувающий воздух позади себя и тем самым ускоряющий ход машины! Кажется, что мы берем энергию из ниоткуда, правда? Именно этот момент заставляет думать, что все это фейк.
Так как же она работает?!
Блогер Veritasium, совершивший поездку на Blackbird говорит, что ответ в следующем. При наличии попутного ветра скорость перемещения машины по земле отличается от той, с которой она движется через воздух, потому что она двигается в потоке попутного ветра. Даже если представить, что скорости равны, пропеллер, работающий как вентилятор, толкает воздух назад и делает попутный ветер позади себя чуть медленнее, чем весь попутный поток воздуха вокруг машины. Таким образом пропеллер использует часть энергии этого ветра для трансформации ее в кинетическую энергию движения машины.
В 2012 году Североамериканская ассоциация сухопутных парусников (North American Land Sailing Association, NALSA) зафиксировала за сухопутной яхтой Blackbird рекорд: движение при попутном ветре со скоростью в 2,8 раз превышающей скорость этого ветра, напоминает Carscoops.
Blackbird не претендует на то, чтобы быть вечным двигателем, он использует энергию ветра; если ветер останавливается, то и машина тоже. Похоже, они просто нашли способ превратить энергию ветра в движение вперед более эффективным способом, чем парашют, перекати-поле, обычный парус или крыло», — отметили при фиксации рекорда в NALSA.
Установлено также, что машина может уверенно двигаться и против ветра.
- А почему автомобили до сих пор не летают? Дело тоже в энергии.
Видео: Youtube / Veritasium