Ветроход Blackbird: самая нелогичная машина, которая работает

Кажется, что она берет энергию из ниоткуда. Или не кажется?

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За 10 лет своего существования сухопутная яхта Blackbird («Черный дрозд») создала вокруг себя репутацию одного из самых неоднозначных транспортных средств, если ее можно к таковым отнести.

О том, шутка ли это, обман или же революционная идея, продолжают спорить ученые, авиаторы, механики и просто пользователи соцсетей.

Но похоже, создателям Blackbird удалось найти способ превратить энергию ветра в движение способом более эффективным, чем то позволяют сделать обычный парус или парашют.

Пропеллер сочетает две функции: он может быть и «мельницей», и «вентилятором»

Принципы действия

В лопастях огромного пропеллера Blackbird используется принцип треугольных парусов, позволяющих судам идти галсами — пусть и не под прямым углом, но против ветра. Вторая фишка — приводная цепь, тянущаяся от пропеллера к колесам.

Когда ветер дует сзади, машина под его действием начинает медленно двигаться вперед. Пропеллер в этот момент начинает работать как ветряная мельница, передавая крутящий момент колесам. В какой-то момент главная роль переходит именно к ним, заставляя пропеллер быстрее вращаться — и превращая его из мельницы в вентилятор, выдувающий воздух позади себя и тем самым ускоряющий ход машины! Кажется, что мы берем энергию из ниоткуда, правда? Именно этот момент заставляет думать, что все это фейк.

Кадр из видео, которое вы найдете ниже. Ветроуказатель и ленточка на носу машины направлены в разные стороны — Blackbird движется быстрее ветра

Так как же она работает?!

Блогер Veritasium, совершивший поездку на Blackbird говорит, что ответ в следующем. При наличии попутного ветра скорость перемещения машины по земле отличается от той, с которой она движется через воздух, потому что она двигается в потоке попутного ветра. Даже если представить, что скорости равны, пропеллер, работающий как вентилятор, толкает воздух назад и делает попутный ветер позади себя чуть медленнее, чем весь попутный поток воздуха вокруг машины. Таким образом пропеллер использует часть энергии этого ветра для трансформации ее в кинетическую энергию движения машины.

В 2012 году Североамериканская ассоциация сухопутных парусников (North American Land Sailing Association, NALSA) зафиксировала за сухопутной яхтой Blackbird рекорд: движение при попутном ветре со скоростью в 2,8 раз превышающей скорость этого ветра, напоминает Carscoops.

Blackbird не претендует на то, чтобы быть вечным двигателем, он использует энергию ветра; если ветер останавливается, то и машина тоже. Похоже, они просто нашли способ превратить энергию ветра в движение вперед более эффективным способом, чем парашют, перекати-поле, обычный парус или крыло», — отметили при фиксации рекорда в NALSA.

Установлено также, что машина может уверенно двигаться и против ветра.

А почему автомобили до сих пор не летают? Дело тоже в энергии.

Видео: Youtube / Veritasium