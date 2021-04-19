Почему автомобили до сих пор не летают

Многие фантасты прошлого описывали летающие автомобили, и согласно их прогнозам в начале 21 века они уже должны были бы стать нормой. Что пошло не так?

Вы когда-нибудь задумывались, почему мы до сих пор ездим на наших машинах по земле, а не летаем? Почему обещание летающего автомобиля будущего до сих пор остается обещанием «светлого завтра»?

Первый летающий автомобиль появился в 1960-х годах. Это был Aerocar, который по ряду причин не смог стать массовой моделью. Небо свободно, там не нужен асфальт, а для прокладки дорог достаточно навигации. Казалось бы, все готово. Но летающих машин как не было, так и нет, если не считать некоторых единичных разработок, больше похожих на квадрокоптеры или самолеты.

Оказывается, все не так просто. Для того чтобы поднять в воздух современный автомобиль с пассажирами и грузом (это примерно 2,2 тонны), требуется не менее 1,6 МВт энергии. Коли уж мы берем современный автомобиль, то он, конечно же, электрический и оснащен батареями. Аккумуляторная батарея Model S имеет мощность 100 кВт. Следовательно, ее полного заряда летающему автомобилю хватит на 3–4 минуты. И речь не о полете, а о простом зависании над землей. Начни разгоняться, и уже через минуту рухнешь. Для сравнения, заряда в этой же батарее может хватить на 500 км пробега по земле — это примерно часов шесть-семь езды (чем медленнее едет электромобиль, тем больше у него запас хода).

Выходит, у нас еще нет того запаса энергии, который позволил бы привычным нам автомобилям летать. Поэтому без емких и легких аккумуляторных батарей машины еще долго будут привязаны к земле.

Hyundai хочет стать первой компанией, наладившей выпуск летающих автомобилей.

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