Hyundai хочет взлететь раньше других

В компании решили значительно ускорить разработку летающих автомобилей и начать использовать их уже в 2028 году.

Еще в июне южнокорейское правительство объявило о проекте городского летающего автомобиля Urban Air Mobility (UAM), в рамках которого разрабатывается не только само транспортное средство, но и вертопорты — аэропорты для автомобилей UAM.

В проекте участвует четыре компании — Hyundai, Incheon International Airport Corp (IIAC), Hyundai Engineering & Construction Co и KT Corp. В их планах произошли изменения, а дата начала коммерческих полетов первых летающих автомобилей перенесена на более ранний срок — 2028 год.

Hyundai представила свой первый концепт летающего автомобиля с технологией eVTOL (Electric Vertical Takeoff and Landing — вертикальные взлет и посадка на электротяге) на выставке CES 2020.

В рамках проекта Hyundai отвечает за разработку UAM, в то время как IIAC создаст инфраструктуру и изучит возможность использования новых транспортных средств в качестве маршрутных такси. Строительством вертопортов займется компания Hyundai Construction. Среди ее задач и создание транзитных узлов, где люди смогут пересесть на другие виды общественного транспорта. Что касается KT Corp., специалисты этой компании ответственны за связь летающих автомобилей друг с другом и инфраструктурой, а также разработают бизнес-модели для UAM.

«Масштабы этого партнерства показывают, какую работу потребуется проделать для создания UAM и внедрения ее в таких мегаполисах, как Сеул, — сказал руководитель подразделения Hyundai Motor Urban Air Mobility Джайвон Шин. — Создание инфраструктуры и бизнес-модели так же важно, как и разработка инновационных транспортных средств UAM. Это партнерство демонстрирует стремление Hyundai содействовать прогрессу человечества, открывая новую эру мобильности, которая совершит революцию в сфере транспорта».

В России построят особый полигон для испытаний умных машин.

Фото: Hyundai