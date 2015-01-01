В полигон для «умных» машин вложат 600 млн рублей

На площадке будут проводиться испытания беспилотных автомобилей, их систем, а также сертификация «умных» машин.

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Развитие систем помощи водителю, превращающих машины в условно беспилотные, делает дорожное движение безопаснее. Сегодня существует уже немало автомобилей, способных самостоятельно тормозить, держаться в пределах полосы и поддерживать заданную скорость движения. Более того, ведется активная разработка беспилотных транспортных средств, предназначенных для использования на дорогах общего пользования.

Чтобы не отставать от мирового автопрома, в России намерены к сентябрю 2022 года построить полигон для испытания «умных» автомобилей, стоимость которого составит более полумиллиарда рублей — 600 млн, пишут «Известия». Проект поддержали не только автопроизводители и НАМИ, но и в Минпромторге.

Полигон оснастят «умной» инфраструктурой, к которой будут подключаться машины по технологии V2X. Компьютеры транспортных средств будут получать информацию от светофоров и знать о направлении и скорости движения других машин на дороге, чтобы планировать перестроения и траектории поворотов. То есть будет вестись всесторонний обмен данными, в том числе с метеослужбами и камерами наблюдения.

На полигоне планируется построить 20 километров «умных» дорог, на которых будут имитироваться различные дорожные ситуации. Таким образом, инженеры и разработчики смогут проверять работу различных систем автономных машин в действии и без риска для здоровья и жизни людей.

На сегодняшний день стоимость строительства полигона оценивается в 599,7 млн рублей. Большая часть денег, а это 417,8 млн рублей, будет выделено из бюджета. Оставшуюся сумму дадут частные инвесторы.

«Вместе с имеющейся инфраструктурой, предназначенной для имитации любых условий эксплуатации транспортных средств (начиная от автомагистрали и заканчивая трассами для карьерной техники), и закрытой лабораторной территорией площадью 25 га, это позволит создать уникальный центр для полного цикла испытаний, доводки и сертификации беспилотных ТС», — рассказали в пресс-службе Минпромторга.

Ожидается, что новый полигон будет приносить прибыль: от 42 млн рублей в первый год работы и около 470 млн рублей в год через десять лет, когда спрос на подобные испытания увеличится в разы.

Беспилотные транспортные средства уже проходят испытания на российских дорогах.

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