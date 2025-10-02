Рейтинг зимних шин 2025-2026 — почему теперь так важен мокрый асфальт

Эксперты забраковали 15 моделей зимних шин, ездить на которых очень опасно

Испытания зимних шин размером 225/40 R18 92V показали, что резина премиум-класса определенно стоит своих денег. При этом шины бюджетного сегмента вообще не следует использовать и тратить на них деньги. Это общий вывод, а теперь к частностям.

По итогам тестов зимних шин 2025 года от Touring Club suisse (TCS) ни одна из 31 проверенной модели не удостоилась высшего балла. Лишь шесть шин получили отметку «настоятельно рекомендуется». Испытания проводились на автомобиле Volkswagen Golf.

Здесь нужно оговориться, что по понятным причинам в тесте не принимали участие шины, прошедшие испытания русскими зимами и производимые в нашей стране. Это шины таких брендов, как Ikon Tyres, Gislaved, Viatti, Torero, Kama, Cordiant, Tunga, NorTec, Forward и так далее. Нет в тесте и полюбившихся в России шин китайского производства, таких как Sailun или Linglong. В остальном подборка испытанных зимних шин соответствует наполнению полок и онлайн-витрин шинных магазинов нашей страны, что делает ее весьма полезной.

Новые требования к зимним шинам

По результатам тестов швейцарские эксперты предупреждают, что дешевая и менее качественная резина на мокром асфальте обеспечивают тормозной путь, в среднем, на 15 м длиннее, чем лидеры составленного ими рейтинга. Это делает выбор зимней резины в нынешнем сезоне особенно ответственным занятием, и вот почему.

Зимы изменились. Например, средняя температура зимы 2024-2025 составила 0…-2°С (результаты наблюдений в Московском регионе), и предстоящая зима 2025-2026, как и последующие, обещает быть примерно такой же и даже теплее. Об этом предупреждает прогностический центр «Метео».

«Мы фиксируем усиление меридиональных процессов в атмосфере. Холодный арктический воздух чаще будет сталкиваться с теплыми южными потоками. Итог – резкие температурные качели и экстремальные осадки», – объясняет климатолог Алексей Кокорин.

То есть предстоящая зима (зимы) будет теплой, влажной и с большим количеством ледяных дождей. Поэтому и шины следует теперь подбирать с учетом их поведения, в том числе, на сыром асфальте и по степени сопротивления аквапланированию.

Торможение зимних шин на мокром асфальте

Наивысшие оценки качества достались премиум-бренду Goodyear и его модели UltraGrip Performance 3. На мокрой дороге при скорости 80 км/ч тормозной путь у этих покрышек составил 31,7 м.

В то же время бюджетные шины Syron Everest 2 через те же 31,7 м замедлили автомобиль лишь до скорости 45,7 км/ч, а их тормозной путь оказался на 15,4 м больше. То есть скорость автомобиля не уменьшилась даже вдвое, тогда как «сосед по потоку» уже остановился полностью. Любое ДТП на такой скорости (45,7 км/ч) будет иметь серьезные последствия для всех участников дорожного движения.

Марки шин премиум-класса, показавшие наилучшие результаты, расположены в светло-зеленом секторе. Оценку «Отлично» не получила ни одна шина, а большинство шин лишь «рекомендуются» к использованию (желтый сектор).

На дороге с сухим покрытием лучший показатель был у шин Michelin Pilot Alpin 5. Марки Bridgestone Blizzak 6, Dunlop Winter Sport 5, Hankook Winter I*Cept Evo3 W330 и Continental Wintercontact TS 870 P получили четыре звезды из пяти возможных.

Длина тормозного пути зимних шин на мокрой дороге со скорости 80 км/ч. Лучший показатель – у шин Goodyear. Худший – у Syron.

Скорость автомобилей через 31,7 метра после начала торможения со скорости 80 км/ч (результат лидера рейтинга, чья скорость в конце этой дистанции равна 0 км/ч). Лучшие показатели демонстрируют шины премиум-класса.

Различия тормозных путей со скорости 100 км/ч на дороге с мокрым покрытием в условиях обильного снегопада. Лучший показатель продемонстрировали шины Michelin Pilot Alpin 5.

Результаты теста зимних шин: аквапланирование

Десять моделей шин среднего класса получили три звезды из пяти возможных. Среди них марка Giti GitiWinter W2, которая отличилась превосходными результатами в тесте на аквапланирование. При проезде по 8-миллиметровому слою воды автомобиль на этих покрышках потерял сцепление с асфальтом на скорости 79 км/ч, что оказалось лучшим результатом в тестировании. Это на 17 км/ч быстрее, чем у автомобиля с шинами Syron Everest 2, которые показала худший результат.

Результаты тестов на аквапланирование при глубине воды 8 мм. Покрышки Giti показали отличный результат. Хуже всех оказались шины Syron.

С другой стороны, именно Syron обеспечил автомобилю наименьший тормозной путь на заснеженной дороге. По-видимому, эта резина создана именно для снега и не рассчитана на эксплуатацию в других условиях.

На снегу худший результат в тесте на торможение показали шины Landail Winter Lander. С ними автомобиль смог остановиться со скорости 50 км/ч только через 34 м. Для сравнения, тормозной путь шин Syron в этих же условиях составил 25,6 м.

Тормозной путь на заснеженной дороге со скорости 50 км/ч.

Бюджетные зимние шины – соответствующий результат

«Все модели с низкими оценками относятся к бюджетному сегменту, – отмечают эксперты клуба TCS. – Syron Everest 2, CST Medallion Winter WCP1 и Evergreen EW66 продемонстрировали худшие результаты с точки зрения безопасности вождения».

Бюджетные шины получили только 1-2 звезды из 5 возможных. Преимущественно это шины китайского производства.

Истираемость зимних шин

Эксперты подметили одну важную закономерность: чем больший пробег способна выдержать та или иная модель зимних шин, пока не сотрет протектор до минимально допустимой высоты, тем хуже ее поведение на дороге и тем ниже уровень безопасности. Все аутсайдеры рейтинга продемонстрировали низкую истираемость.

Этот нюанс следует учитывать при выборе зимних шин и стараться обращать внимание на более известные и дорогие бренды – «переплата» в итоге оказывается не столь значительной. В России же можно приобрести шины премиального класса местного производства, которые продаются по цене всего на 1-2 тысячи рублей дороже (за колесо), чем бюджетные шины.

Общая таблица-рейтинг зимних шин 2025-2026

Место Бренд, модель зимней шины Количество звезд 1 Goodyear Ultragrip Performance 3 4 2 Michelin Pilot Alpin 5 4 3 Bridgestone Blizzak 6 4 4 Dunlop Winter Sport 5 4 5 Hankook Winter I*Cept Evo3 W330 4 6 Continental Wintercontact TS 870 P 4 7 Kleber Krisalp HP3 3 8 Nokian Tyres Snowproof P 3 9 Momo W-20 North Pole 3 10 Ceat Winterdrive 3 11 Matador MP93 Nordicca 3 12 Uniroyal Winterexpert 3 13 Fulda Kristall Control HP2 3 14 Semperit Speed-Grip 5 3 15 GT Radial Winterpro 2 Sport 3 16 Giti Gitiwinter W2 3 17 Point S Winter S 2 18 Firestone Winterhawk 4 2 19 Maxxis Premitra Snow WP6 2 20 Apollo Aspire XP Winter 2 21 Radar Dimax Winter 1 22 Nankang Winter Activa 4 1 23 Landsail Winter Lander 1 24 Petlas Snowmaster 2 Sport 1 25 Imperial Snowdragon UHP 1 26 Tomket Snowroad Pro 3 1 27 Star Performer Stratos UHP 1 28 Goodride SW608 1 29 Evergreen EW66 1 30 CST Medallion Winter WCP1 1 31 Syron Everest 2 1

