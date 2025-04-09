Тест шин российского производства — какие технологии удалось сохранить от именитого бренда

«Крепкий середнячок» – эксперт Гудков оценил шины Gislaved PremiumControl

Завод Gislaved в Калуге, бывший Continental, был ребрендирован весной 2024 года. Он в полтора раза производительнее ульяновского и может выпускать до 3,5 млн покрышек в год. Здесь делают шины Torero (бывший Matador) и Gislaved («прочтение» покрышек Continental).

Я поездил на топовой модели калужского завода – летних шинах Gislaved PremiumControl, урожденных Continental PremiumContact 5, появившихся в 2012 году. Такие пока выпускаются в 13 размерностях посадочным диаметром от 15 до 17 дюймов.

На дороге PremiumControl ведет себя чинно и благородно. Особенно отмечу комфорт – катятся шины тихо, и даже улучшают плавность хода такого «костотряса», как кроссовер Geely Coolray первого поколения. На это работают такие технологические решения, как 3D-форма граней макроблоков рисунка протектора или формованные шумоуловители в дорожках плечевой зоны.

Особой спортивности в управляемости не заметно, «держак» в поворотах тоже показался не рекордным – но это если сравнивать с другими «возвращенцами», шинами Ikon из Всеволожска, на которых я поездил раньше. Однако на фоне большинства других представленных на российском рынке шин, по субъективным ощущениям, Gislaved выигрывает в большинстве ездовых дисциплин, особенно на мокром покрытии.

Цены соответствуют качеству. В размерности 215/55 R17 (Toyota Camry, например) китайский ноунейм можно купить за 5–7 тысяч рублей, отечественные Viatti или Кордиант – за 8–9 тысяч, а калужский Gislaved PremiumControl стоит около 9,5 тысяч. При этом за Ikon линейки Autograph в основном просят не менее 11–12 тысяч рублей.