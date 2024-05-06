Немцы ушли, завод остался: как сегодня выпускают шины в России

«За рулем» изучил, как адаптируются шинники к новым условиям, посетив завод Gislaved в Калуге

Самое трудное позади: в 2023 году российский рынок легковых шин показал уверенный рост – на 16%. Из 45,7 млн проданных шин почти половина, а именно 20 млн – импортные. Тенденция как везде – больше чем на 70% это Китай, и число китайских шинных брендов уже достигло семи десятков. На удивление, растут поставки из Южной Кореи – 2 млн штук. Но всё остальное – отечественного производства.

Итак, какие же шины под брендом Gislaved сегодня в продаже в России и по какой цене? Ответ здесь.

Альянсы

Крупнейшим шинным холдингом заведует Татнефть – ей, в частности, отошел большой завод Nokian под Санкт-Петербургом мощностью более 15 млн шин в год.

А на втором месте – S8 Capital, объединивший российскую марку Cordiant, бывший завод Bridgestone в Ульяновске и предприятие Continental в Калуге. У S8 суммарная мощность всех заводов – 15 млн покрышек, но, например, Ульяновск пока лишь готовится к перезапуску в конце 2024 года и первое время будет делать половину от максимума – 1,2 млн шин в год.

Калуга работает

Калужский завод переименован в Gislaved – но это наш собственный Gislaved, с другим шрифтом написания названия, нежели было у исконно шведской фирмы, и оригинальной эмблемой в виде медведя. Под этой маркой делаются бывшие покрышки Continental. А под новым брендом Torero выпускаются шины, ранее известные как Matador.

Калужский завод Gislaved

Предприятие сохранило коллектив и зарплаты, а это немаловажно – шина только кажется простым изделием, а на самом деле требует немалой квалификации рабочих всех уровней. По всему холдингу средний возраст сотрудников – 43 года, а стаж – 8 лет.

S8 собирается расширять гамму марок. Возможно, уже до конца 2024 года появится отдельный бренд Meteor для поставок на конвейеры автопроизводителей. А к концу 2025 года – фанфары! – ждем новую шину российской разработки под новой маркой, как обещано – премиального сегмента.

Чего ждать

Пока возможности выглядят уникальными: под одной крышей S8 Capital собрались специалисты с опытом российского подхода к созданию шин (Cordiant и Tunga), европейского (Conti) и японского (Bridgestone). Такая синергия может дать современный продукт. Работают четыре лаборатории, в их арсенале – более 400 методов испытаний резин и материалов для шин.

Технологи и логисты основную работу уже провели – за последние годы импортозамещению подверглось всё что можно. По каждой позиции химии или компонентов стараются иметь 2–3 поставщиков в разных странах. А где есть сложности с доставкой – обходные пути: только для поставок безальтернативной гевеи, сырья для натурального каучука, разработано более десяти маршрутов.

Самый острый вопрос – замещение высокотехнологичных компонентов для резиновых смесей (химических добавок), которые по всему миру поставляли три-четыре компании. Теперь и им найдена альтернатива – по каким-то позициям, например, в Азии, а то и в России. Число поставщиков всех элементов шины для S8 Capital подбирается к тысяче.

Калужане клятвенно уверяют, что по своим свойствам новая химия ничем не уступает некогда привычной. Да и наиболее критичны эти компоненты для шин премиум-сегмента, а также для грузовых цельнометаллокордных покрышек.

В целом доля локализации в производстве легковых шин – уже 85%.

Чего не хватает

Узкое место – дорожные испытания. Специализированных шинных полигонов западного образца и масштаба у нас нет. Что-то могут делать ШИЦ «Вершина» или Полигон НАМИ, но, например, ванны с системой точного ведения для испытаний на аквапланирование или трассы с системой полива надо где-то строить. Пока Cordiant вышел с предложением в Минпромторг по созданию крытой всепогодной площадки для испытаний шин.

Развивают линейку типоразмеров – доминирующие на рынке новых машин «китайцы» часто имеют непривычные нам форматы шин.

Наконец, производители ищут возможности нарастить экспорт до прежнего уровня примерно в 30%. Понятно, что это не просто, но есть потенциал в Африке и Латинской Америке.

И главное: мощность всех шинных заводов в России оценивается в 54 млн штук в год. То есть дефицита не будет точно – а значит, и цены сильно расти не должны.

Как работает сегощня бывший завод Nokian, узнайте тут.

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