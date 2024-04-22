Производство шин в России увеличилось благодаря возобновлению работы заводов

В России выросло производство шин на 25% по итогам I квартала 2024 года

Продажи шин на рынке России по итогам первого квартала 2024 года достигли объема в 26,8 млрд рублей. Доля российского производства шин в поставках увеличилась до 51%, этому способствовало возобновление работы заводов РФ, кроме того, вырос и импорт шин. Такие цифры обнародовал «Коммерсант» со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».

В частности, доля шин для легковых автомобилей составила 82% от общего объема продаж. Всего в оборот в период с января по март текущего года поступило 21,7 млн шин. Это на 21,3% больше, чем годом ранее. На локальный выпуск из этого объема приходится 51%, в сравнении с 2023 годом доля производства в РФ выросла на 1,5 процентного пункта.

За три месяца с начала 2024 года в целом выпуск шин увеличился на четверть – до 11,1 млн штук. Что касается производства легковых шин, то оно выросло еще больше – на 34%, до 8,7 млн штук. От общего объема производства в России это 79%. Кроме того, увеличился импорт шин всех категорий, в первом квартале показатели выросли на 18% и составили 10,1 млн штук.

На сегмент легковых шин приходится также основная доля по ввозу – 7,5 млн штук, это на 29% больше, чем в 2023 году.

«В 2022 году мы наблюдали трансформацию российского рынка шин: тогда некоторые бренды ушли с рынка. С одной стороны, это явление временно уменьшило объем предложения, из-за чего сократился спрос, с другой стороны, освободились ниши для новых игроков», – уточнила руководитель товарной группы ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки) Анна Петрушина.

По ее словам, в 2023 году с приходом новых брендов рынок, в целом, адаптировался к новым условиям.

«Поэтому сейчас мы наблюдаем заметный прирост предложения и внутреннего производства», – подчеркнула эксперт.

Что касается цен, то стоимость шин в легковом сегменте, по данным ЦРПТ, в январе-марте выросла на 12,1%, до 6,4 тыс. рублей за шину, активнее всего изменилась цена на летние комплекты шин для легковых автомобилей – на 12,9% (почти до 6 тыс. рублей). При этом на грузовые цены, наоборот, снизились на 7,2%, до 24,3 тыс. рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: kommersant.ru