Хватит на всех: завод Bridgestone за год будет производить порядка 1,2 млн шин
Завод по производству шин в Ульяновске (бывший Bridgestone) будет запущен до конца 2024 года. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор «Кордианта» Вадим Володин.
Ульяновский завод в декабре 2023 года приобрел холдинг S8 Capital, акционерное предприятие «Кордиант» входит в этот холдинг.
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«Завод в Ульяновске до конца года планируется запустить. На сегодняшний момент мы тестируем все системы работоспособности производства, завозим новое сырье, изготавливаем новые пресс-формы, собственно, определяемся с продуктом, который будем производить на площадке», – уточнил гендиректор предприятия.
По словам Володина, планируемая производственная мощность завода в 2025 году составит порядка 1,2 млн шин.
Напомним, холдинг S8 Capital приобрел российские активы японского производителя шин Bridgestone в декабре 2023 года. Согласно договору, холдинг стал владельцем завода по производству шин в Ульяновске, а также офиса продаж и маркетинга в Москве. В договоре купли-продажи прописано, что торговые марки и бренд Bridgestone новому собственнику не передаются.
Свою работу шинный завод компании Bridgestone в России официально начал в 2016 году. На предприятии запущен полный цикл производства – от подготовки резиновой смеси до выпуска готовой продукции.
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Источник: ТАСС