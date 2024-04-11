Хватит на всех: завод Bridgestone за год будет производить порядка 1,2 млн шин

Володин: До конца 2024 года в России запустят завод по выпуску шин Bridgestone

Завод по производству шин в Ульяновске (бывший Bridgestone) будет запущен до конца 2024 года. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор «Кордианта» Вадим Володин.

Ульяновский завод в декабре 2023 года приобрел холдинг S8 Capital, акционерное предприятие «Кордиант» входит в этот холдинг.

«Завод в Ульяновске до конца года планируется запустить. На сегодняшний момент мы тестируем все системы работоспособности производства, завозим новое сырье, изготавливаем новые пресс-формы, собственно, определяемся с продуктом, который будем производить на площадке», – уточнил гендиректор предприятия.

По словам Володина, планируемая производственная мощность завода в 2025 году составит порядка 1,2 млн шин.

Напомним, холдинг S8 Capital приобрел российские активы японского производителя шин Bridgestone в декабре 2023 года. Согласно договору, холдинг стал владельцем завода по производству шин в Ульяновске, а также офиса продаж и маркетинга в Москве. В договоре купли-продажи прописано, что торговые марки и бренд Bridgestone новому собственнику не передаются.

Свою работу шинный завод компании Bridgestone в России официально начал в 2016 году. На предприятии запущен полный цикл производства – от подготовки резиновой смеси до выпуска готовой продукции.

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Источник: ТАСС