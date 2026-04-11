Ладу Азимут заморозили, а Волга рассекретила вторую модель С50

В новой «Разборке недели»:

Возрожденная российская марка «Волга» продемонстрировала вторую модель из трех заявленных к производству. Бизнес-седан С50 обещают продавать уже этим летом. «Волгу» будут оснащать 2-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 150 и 200 л.с. Привод — передний, 7-ступенчатый «робот». Подогрев всех сидений и адаптивный круиз контроль. Ждем цену.

«АвтоВАЗ» запустил сервисную кампанию для «Нивы Трэвел». Дилеры бесплатно заменят сальники в трансмиссии. В частности, речь идет о сальниках валов, приводов и редуктора, а также об уплотнительных элементах.

К выезду на российские дороги готов! Так можно резюмировать жесткие испытания, которые выдержал кроссовер «Лада Азимут» в преддверии начала продаж. Тесты проводились в новом лабораторно-испытательном комплексе «АвтоВАЗа». «Азимут» прошел тесты на холодный запуск и коррозионную стойкость в камере соляного тумана, а также выдержал тест на влагозащищенность в камере, имитирующей проливные тропические дожди.

В России реализован 100-тысячный кроссовер Omoda С5. Модель продают в нашей стране с 2022 года, а в нынешнем марте на рынок вышло новое поколение с улучшенной трансмиссией и повышенной коррозионной стойкостью. Напомним также, что брутальный собрат Omoda С5 — кроссовер Jaecoo J 6 — за первый месяц российских продаж обрел уже две тысячи покупателей.

За осень и зиму в системе кондиционирования скапливаются бактерии и грибки, которые благоухают, мягко говоря, не цветами. Как быстро и эффективно справиться с проблемой рассказывает эксперт Liqui Moly .