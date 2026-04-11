Ладу Азимут заморозили, а Волга рассекретила вторую модель С50
Самые важные для автомобилистов события в новом выпуске «Разборки недели»
В новой «Разборке недели»:
- Возрожденная российская марка «Волга» продемонстрировала вторую модель из трех заявленных к производству. Бизнес-седан С50 обещают продавать уже этим летом. «Волгу» будут оснащать 2-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 150 и 200 л.с. Привод — передний, 7-ступенчатый «робот». Подогрев всех сидений и адаптивный круиз контроль. Ждем цену.
- «АвтоВАЗ» запустил сервисную кампанию для «Нивы Трэвел». Дилеры бесплатно заменят сальники в трансмиссии. В частности, речь идет о сальниках валов, приводов и редуктора, а также об уплотнительных элементах.
- К выезду на российские дороги готов! Так можно резюмировать жесткие испытания, которые выдержал кроссовер «Лада Азимут» в преддверии начала продаж. Тесты проводились в новом лабораторно-испытательном комплексе «АвтоВАЗа». «Азимут» прошел тесты на холодный запуск и коррозионную стойкость в камере соляного тумана, а также выдержал тест на влагозащищенность в камере, имитирующей проливные тропические дожди.
- В России реализован 100-тысячный кроссовер Omoda С5. Модель продают в нашей стране с 2022 года, а в нынешнем марте на рынок вышло новое поколение с улучшенной трансмиссией и повышенной коррозионной стойкостью. Напомним также, что брутальный собрат Omoda С5 — кроссовер Jaecoo J 6 — за первый месяц российских продаж обрел уже две тысячи покупателей.
- За осень и зиму в системе кондиционирования скапливаются бактерии и грибки, которые благоухают, мягко говоря, не цветами. Как быстро и эффективно справиться с проблемой рассказывает эксперт Liqui Moly .
- «Разборка недели» составила рейтинг наиболее доступных иномарок на российском рынке. Первые пять позиций – у автомобилей из Поднебесной. Самый дешевый JAC JS 3 с бензиновым 1,6-литровым двигателем и 6-ступенчатой МКП. Второе место – у собранного в Белоруссии Belgee S 50 (бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью в 122 л.с., 5-ступенчатая МКП). На третьей строчке - Changan Alsvin . И опять мотор объемом 1,5 л, 98 л.с., «робот». Четвертое место за Livan X 3 Pro с бензиновым 1,5-литровым мотором и вариатором. Замыкает пятерку тоже Livan – модель S 6 Pro (ДВС 1,5 л, 147 л.с., «робот»). Буквально в спину китайцам дышит шестой участник рейтинга - бензиновый Solaris HS , который в прошлом году продавали дешевле двух миллионов, а теперь он подорожал на 500 000 рублей.
11.04.2026
