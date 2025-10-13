Кроссоверы нашей сборки от 2,7 млн — большой тест «За рулем»
Haval первым из китайских автопроизводителей запустил в России собственный завод – в Тульской области. И до сих пор остается единственным в своем роде.
Кроссовер Haval F7 выпускается по полному циклу уже во втором поколении, собирают и двигатели для него, причем с августа этого года – с механической обработкой блока и головки цилиндров. Машину оценивают в 2,7–3,5 млн рублей, есть передний и полный привод.
Москвич 8 только осваивается на столичном заводе, поэтому локализация пока – исключительно в рабочих руках. В оригинале он зовется JAС X8 Plus. Полного привода нет. Кроссовер оценили в 2,98–3,37 млн рублей.
Haval F7 и Москвич 8: дизайн
Haval F7 вобрал в себя все модные дизайнерские решения: необъятную решетку радиатора, двухэтажные фары, выдвижные дверные ручки, задний спойлер сложной формы. Линия бокового остекления ниспадающая, как у кросс-купе, хотя у машины силуэт классического универсала.
Москвич 8 выглядит «в тренде» только анфас. В других ракурсах он – воплощение классики.
| Haval F7
Летом 2024 года сменил в России модель первого поколения. Производится в Тульской области по полному циклу.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.5 (150 л. с.) от 2 699 000 ₽
2.0 (192 л. с.) от 3 099 000 ₽
|Москвич 8
Под именем JAC X8 Plus дебютировал в 2022 году. На нашем рынке начал продаваться этим летом. Сборка – в Москве.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый:
1.5 (174 л. с.) от 2 980 000 ₽
Но это всё дело вкуса. А вот взять практичность – у Хавейла некрашеным пластиком прикрыт весь нижний периметр кузова. На Москвиче накладки нелогично прерываются в наиболее уязвимых местах. Углы переднего бампера легко поцарапать о бордюры, а возле арок по краске работает пескоструй из-под колес.
Haval F7 и Москвич 8: в чем разница?
Принципиальная разница между этими машинами – в салонах.
Haval F7 – пятиместный, с традиционной для китайцев расстановкой приоритетов. Второй ряд очень просторный: благодаря плоскому полу удобно и среднему пассажиру. Зато багажник ущемили в объеме: от кузова таких размеров ждешь большего.
Москвич – семиместный. Плюс от этого только тем, у кого есть реальная потребность возить столько пассажиров. На втором ряду тесно для автомобиля длиной за 4,8 м. Регулировкой по длине запас места можно только уменьшить – всё ради того, чтобы выкроить место на галерке. Но хорошо там только детям – высокий взрослый всё равно сидит враспор по всем направлениям.
Зато можно порадоваться большому багажнику при сложенном третьем ряде сидений. Докатку вынесли под днище.
Haval F7
Спереди салон F7 оформлен ультрасовременно. В медиасистему с почти 15‑дюймовым дисплеем зашиты онлайн-сервисы Яндекса, включая навигацию. Можно подключить смартфон через Android Auto и Apple CarPlay.
Есть голосовое управление с широчайшим набором команд, хотя работает пока неидеально. За классический круглый руль – отдельное спасибо.
Увы, разработчики слишком увлеклись. В недра медиасистемы перенесли выбор ездовых режимов, управление светом и… стояночным тормозом! Последнее особенно раздражает, ведь машина с него не снимается автоматически, пока водитель не пристегнут. При перемещениях на парковке или, например, в очереди на мойку это неудобно.
Специально для России на центральном тоннеле сделали ряд физических клавиш. Спасибо, конечно, но вынести на них стоило другие функции.
Москвич 8
Москвич за модой не гонится. Его дисплеи – стандартных размеров, кнопочное управление не забыто. Также поддерживаются Android Auto и Apple CarPlay.
Зимний пакет скромнее: в нем пока нет обогрева руля. Отсутствует датчик дождя, что странно для машины ценой за 3 млн рублей. Руль регулируется только по углу наклона – и это тоже странно. Против двухзонного климат-контроля у F7 «восьмерка» предлагает однозонный, работающий менее точно.
В качестве компенсации – отдельное управление вентилятором для пассажиров третьего ряда.
Haval F7 и Москвич 8: комплектации
Российский F7 продается в двух версиях: 150‑сильной моноприводной и полноприводной мощностью 192 л. с. Для сравнения с Москвичом мы выбрали первую, ведь у столичной машины варианта со всеми ведущими колесами нет.
При том же рабочем объеме «восьмерка» мощнее, в ней 174 «лошади». Но реализовать превосходство в мощности не получается: наши весы показали, что Москвич тяжелее на 109 кг.
Haval F7 и Москвич 8: как едут?
Роботы традиционно подтормаживают на старте, аккуратно смыкая сцепления. У Хавейла это можно нивелировать выбором спортрежима. Москвич такого лишен, предлагая только стандартный, экономичный и для снега. Но в целом у обоих участников теста взаимосвязь двигателя и коробки передач неидеальная.
Москвич оказался экономичнее Хавейла, хотя он мощнее и тяжелее. В смешанном цикле и на трассе F7 брал в среднем на литр больше. Формально для него допустим более дешевый бензин АИ‑92, но мы настоятельно не рекомендуем его для современных турбомоторов.
Всерьез говорить о внедорожных способностях переднеприводных машин не приходится. Клиренс одинаковый: 185 мм под металлической защитой Хавейла и 185 мм под нештатной пластиковым пыльником Москвича.
Зато Haval интеллигентнее ведет себя при проезде неровностей – мягче стелет и тише срабатывает амортизаторами на отбой. Он же обеспечивает более точную обратную связь в поворотах.
Москвич по управляемости отнюдь не провалился, но на фоне соперника выглядит более блекло. По тормозным способностям – паритет.
Москвич 8 почти по всем пунктам уступает Хавейлу F7. И вдобавок дороже, если рассматривать переднеприводные версии. Семь мест – весомый аргумент, но лишь для некоторых покупателей. Вряд ли «восьмерка» в состоянии потеснить Haval F7 в топе продаж.
Haval F7
|Опционный полный привод, встроенные онлайн-сервисы, просторный салон
|Скромный багажник, управление фарами и ручником через тачскрин
Москвич 8
|При необходимости увезет семерых, умеренный расход бензина
|Тесный второй ряд, недоработки эргономики, плохая картинка камеры заднего вида
