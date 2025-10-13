Кроссоверы нашей сборки от 2,7 млн — большой тест «За рулем»

Опубликован тест-сравнение среднеразмерных кроссоверов Haval F7 и Москвич 8

Haval первым из китайских автопроизводителей запустил в России собственный завод – в Тульской области. И до сих пор остается единственным в своем роде.

Кроссовер Haval F7 выпускается по полному циклу уже во втором поколении, собирают и двигатели для него, причем с августа этого года – с механической обработкой блока и головки цилиндров. Машину оценивают в 2,7–3,5 млн рублей, есть передний и полный привод.

Москвич 8 только осваивается на столичном заводе, поэтому локализация пока – исключительно в рабочих руках. В оригинале он зовется JAС X8 Plus. Полного привода нет. Кроссовер оценили в 2,98–3,37 млн рублей.

Haval F7 и Москвич 8: дизайн

Haval F7 вобрал в себя все модные дизайнерские решения: необъятную решетку радиатора, двухэтажные фары, выдвижные дверные ручки, задний спойлер сложной формы. Линия бокового остекления ниспадающая, как у кросс-купе, хотя у машины силуэт классического универсала.

Москвич 8 выглядит «в тренде» только анфас. В других ракурсах он – воплощение классики.

Haval F7

Летом 2024 года сменил в России модель первого поколения. Производится в Тульской области по полному циклу.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.5 (150 л. с.) от 2 699 000 ₽

2.0 (192 л. с.) от 3 099 000 ₽ Москвич 8

Под именем JAC X8 Plus дебютировал в 2022 году. На нашем рынке начал продаваться этим летом. Сборка – в Москве.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый:

1.5 (174 л. с.) от 2 980 000 ₽

Но это всё дело вкуса. А вот взять практичность – у Хавейла некрашеным пластиком прикрыт весь нижний периметр кузова. На Москвиче накладки нелогично прерываются в наиболее уязвимых местах. Углы переднего бампера легко поцарапать о бордюры, а возле арок по краске работает пескоструй из-под колес.

Haval F7 и Москвич 8: в чем разница?

Принципиальная разница между этими машинами – в салонах.

Haval F7 – пятиместный, с традиционной для китайцев расстановкой приоритетов. Второй ряд очень просторный: благодаря плоскому полу удобно и среднему пассажиру. Зато багажник ущемили в объеме: от кузова таких размеров ждешь большего.

Москвич – семиместный. Плюс от этого только тем, у кого есть реальная потребность возить столько пассажиров. На втором ряду тесно для автомобиля длиной за 4,8 м. Регулировкой по длине запас места можно только уменьшить – всё ради того, чтобы выкроить место на галерке. Но хорошо там только детям – высокий взрослый всё равно сидит враспор по всем направлениям.

Зато можно порадоваться большому багажнику при сложенном третьем ряде сидений. Докатку вынесли под днище.

Haval F7

Карту Яндекс Навигатора можно вывести на дисплей комбинации приборов. А в топовой комплектации подсказки транслируются и на проекционный экран. Селектор коробки передач перенесен на рулевую колонку. Управление дворниками переехало налево, на рычаг поворотников.

Интерьер F7 отделан без вычурности, материалы – неплохого качества. Альтернатив строгому черному цвету нет.

За физические клавиши отдельное спасибо, но не помешал бы второй ряд – с управлением фарами, ручником и ездовыми режимами.

Спереди салон F7 оформлен ультрасовременно. В медиасистему с почти 15‑дюймовым дисплеем зашиты онлайн-сервисы Яндекса, включая навигацию. Можно подключить смартфон через Android Auto и Apple CarPlay.

Есть голосовое управление с широчайшим набором команд, хотя работает пока неидеально. За классический круглый руль – отдельное спасибо.

Поясничный подпор настраивается только по вылету, но у Москвича нет и этого. В топовой комплектации, доступной только для полноприводной версии, появляется вентиляция сидений. Второй ряд Хавейла шикарен и по запасу пространства, и по набору атрибутов комфорта. Черный потолок психологически давит, но добавляющая света панорамная крыша положена только полноприводному F7 с максимальным оснащением.

Увы, разработчики слишком увлеклись. В недра медиасистемы перенесли выбор ездовых режимов, управление светом и… стояночным тормозом! Последнее особенно раздражает, ведь машина с него не снимается автоматически, пока водитель не пристегнут. При перемещениях на парковке или, например, в очереди на мойку это неудобно.

Специально для России на центральном тоннеле сделали ряд физических клавиш. Спасибо, конечно, но вынести на них стоило другие функции.

Москвич 8

Дизайн цифровой приборки Москвича изменить нельзя, но информация подана удобно. Обогрев есть у всех сидений Москвича, но задние пассажиры сами управлять им не могут – нет кнопок.

В салоне Москвича взгляду зацепиться не за что. Всё на правильных местах, обилие физических кнопок удобно в повседневной эксплуатации.

На фоне Хавейла радует физическое управление ручником Москвича и тумблер ездовых режимов. Блестящих вставок на консоли Москвича – с перебором.

Москвич за модой не гонится. Его дисплеи – стандартных размеров, кнопочное управление не забыто. Также поддерживаются Android Auto и Apple CarPlay.

Кресло Москвича незатейливое, но в долгой дороге не утомляет. Вентиляция появляется во втором уровне оснащения из трех.

Места для ног на втором ряду негусто. Обогрев включается и выключается только через передний сенсорный экран. Взрослый на третьем ряду Москвича высидит не больше часа.

Зимний пакет скромнее: в нем пока нет обогрева руля. Отсутствует датчик дождя, что странно для машины ценой за 3 млн рублей. Руль регулируется только по углу наклона – и это тоже странно. Против двухзонного климат-контроля у F7 «восьмерка» предлагает однозонный, работающий менее точно.

В качестве компенсации – отдельное управление вентилятором для пассажиров третьего ряда.

Haval F7 и Москвич 8: комплектации

Российский F7 продается в двух версиях: 150‑сильной моноприводной и полноприводной мощностью 192 л. с. Для сравнения с Москвичом мы выбрали первую, ведь у столичной машины варианта со всеми ведущими колесами нет.

При том же рабочем объеме «восьмерка» мощнее, в ней 174 «лошади». Но реализовать превосходство в мощности не получается: наши весы показали, что Москвич тяжелее на 109 кг.

Сплошной щиток Москвича 8 можно снять, вынув «всего» 13 клипс. Есть лючок для контроля и долива масла, но делать обе процедуры через него неудобно. Лючок над аккумулятором сделан для галочки: ни прикурить батарею, ни поменять. У Хавейла всё традиционно – лишь небольшая крышка над двигателем.

Haval F7 и Москвич 8: как едут?

Роботы традиционно подтормаживают на старте, аккуратно смыкая сцепления. У Хавейла это можно нивелировать выбором спортрежима. Москвич такого лишен, предлагая только стандартный, экономичный и для снега. Но в целом у обоих участников теста взаимосвязь двигателя и коробки передач неидеальная.

Москвич оказался экономичнее Хавейла, хотя он мощнее и тяжелее. В смешанном цикле и на трассе F7 брал в среднем на литр больше. Формально для него допустим более дешевый бензин АИ‑92, но мы настоятельно не рекомендуем его для современных турбомоторов.

По ездовым повадкам F7 далеко ушел от предшественника. Убрать стук амортизаторов на отбой при проезде крупных неровностей – и станет совсем хорошо.

Под дилерской металлической защитой – 185 мм клиренса. У базового F7 будет чуть меньше из-за 18‑дюймовых колес. Задняя подвеска F7 многорычажная вне зависимости от типа привода. Подготовка под фаркоп с розеткой – базовое оснащение.

Всерьез говорить о внедорожных способностях переднеприводных машин не приходится. Клиренс одинаковый: 185 мм под металлической защитой Хавейла и 185 мм под нештатной пластиковым пыльником Москвича.

Зато Haval интеллигентнее ведет себя при проезде неровностей – мягче стелет и тише срабатывает амортизаторами на отбой. Он же обеспечивает более точную обратную связь в поворотах.

Москвич на ходу неплох. Вопросы только к подвеске, отрабатывающей где-то шумно, где-то жестковато. Акустический комфорт вполне соответствует классу.

Штатно на Москвиче стоит только пластиковый пыльник. Под ним – 185 мм до асфальта. Неплохи и другие параметры геометрической проходимости. Переднеприводный Москвич – с балкой в задней подвеске. Буксировка прицепа не предусмотрена, фаркоп будет вне закона.

Москвич по управляемости отнюдь не провалился, но на фоне соперника выглядит более блекло. По тормозным способностям – паритет.

Москвич 8 почти по всем пунктам уступает Хавейлу F7. И вдобавок дороже, если рассматривать переднеприводные версии. Семь мест – весомый аргумент, но лишь для некоторых покупателей. Вряд ли «восьмерка» в состоянии потеснить Haval F7 в топе продаж.

В багажнике F7 мы намерили невеликие 336 л. Есть шторка и удобные ниши по углам. Под полом – докатка. В пятиместной конфигурации для багажа в Москвиче остаются приличные 476 л (включая 24 л в подполье). Докатка висит снаружи.

Haval F7 и Москвич 8

Haval F7 Опционный полный привод, встроенные онлайн-сервисы, просторный салон Скромный багажник, управление фарами и ручником через тачскрин Москвич 8 При необходимости увезет семерых, умеренный расход бензина Тесный второй ряд, недоработки эргономики, плохая картинка камеры заднего вида

Экспертная оценка и важная техническая информация о кроссоверах Haval F7 и Москвич 8 — по ссылке.