Haval F7 или Geely Atlas: какой кроссовер выгоднее

Эксперт Милешкин подсказал, какой кроссовер выгоднее взять – Haval или Geely

Haval F7 сменил поколение на российском рынке летом прошлого года. Geely Atlas появился в самом начале 2024 года, а спустя несколько месяцев обзавелся версией с полным приводом. «Семерку» собирают по полному циклу под Тулой, Atlas импортируется.

Обе модели отличает современный дизайн с необычными чертами. Впрочем, сегодня его можно назвать типичным для китайских машин.

Особенности Haval F7 и Geely Atlas

Haval F7 продается с передним и полным приводом. В первом случае стоит турбомотор 1.5 мощностью 150 сил, во втором – 192-сильный турбированный двигатель 2.0. Коробка передач – 7-ступенчатый преселективный робот.

Geely Atlas тоже дает выбор типа трансмиссии, но двигатель от этого не меняется. И он мощнее, чем у соперника, – 200 л.с. Что интересно, на модели используется две коробки передач. Версии 2WD положен робот, а на полноприводную машину ставят классический 8-ступенчатый автомат.

Кузов Haval F7 вобрал в себя весь набор модных дизайнерских решений.

F7 на 110 мм длиннее, однако его колесная база больше всего на 23 мм. Весят оба кроссовера одинаково. Однако за счет настроек Atlas динамичнее. Для обеих его модификаций заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 8,2 секунды, тогда как «семерка» даже с 2,0-литровым мотором «выполняет упражнение» за 9,4 секунды.

Важное конкурентное преимущество Хавейла: в его мультимедийную систему встроены онлайн-сервисы Яндекса, включая навигатор. Для доступа к ним не нужно подключать смартфон через Android Auto или Apple CarPlay (хотя эти функции сохранены). Изображение карты выводится не только на центральный дисплей, но и на панель приборов. Кроме того, подсказки транслируются на проекцию перед глазами водителя. F7 первым получил такую систему, которую сейчас начали оснащать новый Haval H7.

Geely Atlas не отстает от трендов, но дверные ручки оставил традиционными. В палитре окраски кузова есть интересные оттенки – серо-голубой и темно-зеленый.

Haval глубоко адаптирован для российского рынка. У него улучшенный антикор, увеличенный бачок стеклоомывателя с датчиком низкого уровня жидкости. Все обогревы включены уже в базовую комплектацию. Есть подготовка под установку фаркопа с розеткой. Через фирменное мобильное приложение можно не только запускать двигатель, но и менять настройки климат-контроля, включать тот или иной обогрев.

Варианты и цены Haval F7 и Geely Atlas

Базовый F7 Elite с мотором 1.5, роботом и передним приводом стоит 2,85 млн рублей – интересная цена для крупной машины длиной 4780 мм. Более того, производитель сходу дает скидку 150 тысяч рублей без всяких условий, и стоимость опускается до 2 699 000 рублей. Оснащение небедное: выдвижные ручки дверей с электроприводом, полный зимний пакет, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, камеры кругового обзора, светодиодные фары и фонари. Отделка салона тканевая, что сейчас приятная редкость. Есть мультимедийная система с экраном на 12,3 дюйма и интеграцией сервисов Яндекса.

Комплектация Premium за 3,05 млн рублей (2,9 млн рублей со скидкой) богаче на 19-дюймовые диски вместо 18-дюймовых, отделку экокожей, многоцветную фоновую подсветку, беспроводную зарядку, электроприводы водительского кресла, пятой двери и складывания зеркал. Диагональ цифровой приборной панели увеличена с 10,3 до 12,3 дюйма, центрального дисплея – с 12,3 до 14,6 дюйма. Появляется ограничитель скорости и несколько ассистентов водителя.

Haval F7 может не понравиться из-за отсутствия физического управления светом и стояночным тормозом. Зато руль – традиционной круглой формы.

Версии Elite и Premium также можно получить с мотором 2.0 и полным приводом. Доплата весомая – 400 тысяч рублей от начальной цены. Топовый вариант Tech Plus за 3,65 млн рублей (3,5 млн рублей со скидкой) доступен только для модификации 4WD. В нем будут, среди прочего, вентиляция передних сидений, память положения кресла водителя и электроприводы кресла пассажира, панорамная крыша, полный набор систем активной безопасности, проекционный дисплей, аудиосистема с сабвуфером.

Geely Atlas уже в базовой комплектации Luxury стоит почти как максимально оснащенный Haval F7 – 3,51 млн рублей. И это за машину с передним приводом и роботом. Надо сказать, что на Атлас тоже действует скидка: 250 тысяч рублей – на минимальную комплектацию, 240 тысяч – на средние комплектации и 230 тысяч – на максимальные. Доплата за полный привод и автомат составляет 200 тысяч рублей. Зато и оснащение под стать цене: колеса на 19 дюймов, панорамная крыша, отделка экокожей, фоновая подсветка, адаптивный круиз-контроль и другие электронные ассистенты, зимний пакет, шесть подушек безопасности.

У Geely Atlas в недра медиасистемы «зашита» регулировка зеркал. В числе заметных эргономических просчетов – отражающаяся в стеклах фоновая подсветка салона.

Версия Flagship (3,72 млн рублей за 2WD и 3,92 млн рублей за 4WD без учета скидок) богаче на вентиляцию передних сидений, более комфортное кресло водителя, проекционный дисплей, премиальную музыкальную систему, электропривод пятой двери и необычные противосолнечные козырьки с прозрачными секциями из тонированного пластика.

Топовый вариант Flagship Sport дороже на 100 тысяч рублей и отличается только иными колесами и декором.

Выводы по Haval F7 и Geely Atlas

Для желающих получить большую машину за сравнительно скромные для сегодняшнего рынка деньги Haval F7 с двигателем 1.5 и передним приводом будет отличным выбором.

Двухлитровая полноприводная версия остается дешевле, чем Geely Atlas, однако на стороне последнего будет динамика, классический автомат, неплохо настроенное шасси. Для тех, кто скучает по драйверским моделям ушедших брендов, это не худший вариант.

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