Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Haval F7 и Москвич 8 — тест в цифрах

Опубликован технический справочник популярных среднеразмерных кроссоверов

Подробный разбор и видеотест-драйв кроссоверов Haval F7 и Москвич 8 — по этой ссылке.

Собственный завод в Тульской области Haval запустил в 2019 году. Тогда его мощность – 60–80 тысяч машин – казалась чрезмерной. Со временем она выросла, и всё равно компании тесно в построенных цехах. Так, сборку кроссовера М6 по полному циклу доверили заводу ПСМА в Калуге.

В России выпускают глобальные модели, но с широкой адаптацией под наши особенности. Есть и одна уникальная машина: кросс-купе F7x в родном Китае не продают.

Москвич возродили в конце 2022 года на территории бывшего АЗЛК. Высокая локализация пока только у самой популярной модели – кроссовера Москвич 3.

Haval F7 и Москвич 8: гарантия и ТО

Гарантия на Москвич – 3 года или 100 тысяч км. Ограничение 3 месяца или 8000 км распространяется на расходники, в числе которых числятся приводной ремень, диски сцепления, колодки и свечи. Год или 30 тысяч км составляет гарантия на все сальники, аккумулятор и шины.

На ТО нужно приезжать каждые 10 тысяч км. Из выделяющегося – замена свечей каждые 20 тысяч км. Регламент обновления масла в роботе – через 60 тысяч км, это правильно. Рекомендованное масло для двигателя – 0W‑30 или 5W‑30 класса API SP.

Haval поддерживается производителем в течение 3 лет или 150 тысяч км. Если гарантийный срок вышел, а пробег не достиг указанной отметки, то еще 2 года и до тех же 150 тысяч км действует сервисная поддержка. Она подразумевает ремонт или замену основных компонентов двигателя, трансмиссии, рулевого управления, электронных блоков, систем безопасности и торможения.

Интервал обслуживания – 15 тысяч км. Откровенно лишних работ в регламенте нет. Рабочую жидкость робота предписано менять чуть чаще, чем у Москвича, – каждые 55 тысяч км. Свечи зажигания служат 45 тысяч км. На полноприводной версии через 40 тысяч км нужно обновлять масло в раздатке и заднем редукторе. Моторное масло – 0W‑20 класса API SP.

Haval F7 и Москвич 8
Haval F7 и Москвич 8

Данные производителей

Модель

Haval F7

Москвич 8

Снаряженная / полная масса

1655 / 2050 кг

1750 / 2215 кг

Время разгона 0–100 км/ч

10,9 с

н.д.

Максимальная скорость

188 км/ч

170 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92…95 / 61 л

АИ-95 / 58 л

Расход топлива: город / загород / смешанный цикл

9,6 / 6,0 / 7,3 л / 100 км

10,7 / 7,0 / 8,3 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1499 см

1499 см³

Мощность

110 кВт / 150 л. с. при 5500–6000 об/мин

128 кВт / 174 л. с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

230 Н·м при 1500–4000 об/мин

280 Н·м при 1800–3500 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

Р7

Р7

Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60

3,47 / 2,90 / 1,96 / 1,11 / 0,87 / 0,82 / 0,72 / 3,05

Главная передача

4,73–3,94

4,73–3,55

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / независимая многорычажная

McPherson / упругая скручивающаяся балка

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

235/55 R19

235/50 R19

Геометрическая проходимость

Haval F7

Москвич 8

Просвет, мм

a

185

185

b

235

265

c

210

265

Угол

α

22,5°

23,5°

β

27,0°

25,0°

γ

19,0°

21,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Haval F7

15 000 км или 12 месяцев (первое ТО на 10 000 км)

3 года или 150 000 км

164

Москвич 8

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

91

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Haval F7

Москвич 8

Капот

155-170

100-135

Крыло переднее

135-150

120-130

Крыло заднее

140-160

135-140

Дверь передняя

140-170

120-130

Дверь задняя

140-170

125-140

Дверь багажника

150-160

125-130

Крыша

120-130

110-130

Haval F7 оцинкован весь, кроме панели крыши. Она же окрашена самым тонким слоем. На остальных кузовных деталях прибор не показывал меньше 135 мкм.

При проверке Москвича индикатор цинка не загорелся ни разу. Лакокрасочное покрытие в среднем 110–130 мкм. Похвалить машину можно за равномерное нанесение краски: разброс при замерах был минимальным.

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Haval F7

Москвич 8

Рабочее место водителя

Сиденье

8

7

Органы управления

7

8

Обзор

8

7

Салон

Передняя часть

9

8

Задняя часть

8

7

Багажник

7

8

Ходовые качества

Динамика

8

8

Тормоза

8

8

Управляемость

9

8

Комфорт

Шум

8

8

Плавность хода

9

8

Климат

9

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

Сервис

9

8

Эксплуатация

9

8

Общая оценка

8,27

7,80

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Милешкин Кирилл
Фото:Ян Сегал
Количество просмотров 2662
13.10.2025 
Фото:Ян Сегал
