Haval F7 и Москвич 8 — тест в цифрах

Опубликован технический справочник популярных среднеразмерных кроссоверов

Haval F7 и Москвич 8: перспективы русификации

Концерн Great Wall, которому принадлежит марка Haval, настроен серьезно. В отличие от конкурентов, не создает локальные бренды и не сторонится поставок госструктурам.

Собственный завод в Тульской области Haval запустил в 2019 году. Тогда его мощность – 60–80 тысяч машин – казалась чрезмерной. Со временем она выросла, и всё равно компании тесно в построенных цехах. Так, сборку кроссовера М6 по полному циклу доверили заводу ПСМА в Калуге.

В России выпускают глобальные модели, но с широкой адаптацией под наши особенности. Есть и одна уникальная машина: кросс-купе F7x в родном Китае не продают.

Москвич возродили в конце 2022 года на территории бывшего АЗЛК. Высокая локализация пока только у самой популярной модели – кроссовера Москвич 3.

Адаптация скромная и выборочная. Например, окраску и антикор улучшили, однако зимнее оборудование за три года не ушло дальше обогрева передних сидений.

Haval F7 и Москвич 8: гарантия и ТО

Гарантия на Москвич – 3 года или 100 тысяч км. Ограничение 3 месяца или 8000 км распространяется на расходники, в числе которых числятся приводной ремень, диски сцепления, колодки и свечи. Год или 30 тысяч км составляет гарантия на все сальники, аккумулятор и шины.

На ТО нужно приезжать каждые 10 тысяч км. Из выделяющегося – замена свечей каждые 20 тысяч км. Регламент обновления масла в роботе – через 60 тысяч км, это правильно. Рекомендованное масло для двигателя – 0W‑30 или 5W‑30 класса API SP.

Haval поддерживается производителем в течение 3 лет или 150 тысяч км. Если гарантийный срок вышел, а пробег не достиг указанной отметки, то еще 2 года и до тех же 150 тысяч км действует сервисная поддержка. Она подразумевает ремонт или замену основных компонентов двигателя, трансмиссии, рулевого управления, электронных блоков, систем безопасности и торможения.

Интервал обслуживания – 15 тысяч км. Откровенно лишних работ в регламенте нет. Рабочую жидкость робота предписано менять чуть чаще, чем у Москвича, – каждые 55 тысяч км. Свечи зажигания служат 45 тысяч км. На полноприводной версии через 40 тысяч км нужно обновлять масло в раздатке и заднем редукторе. Моторное масло – 0W‑20 класса API SP.

Haval F7 и Москвич 8

Данные производителей

Модель Haval F7 Москвич 8 Снаряженная / полная масса 1655 / 2050 кг 1750 / 2215 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,9 с н.д. Максимальная скорость 188 км/ч 170 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92…95 / 61 л АИ-95 / 58 л Расход топлива: город / загород / смешанный цикл 9,6 / 6,0 / 7,3 л / 100 км 10,7 / 7,0 / 8,3 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый Расположение спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1499 см 1499 см³ Мощность 110 кВт / 150 л. с. при 5500–6000 об/мин 128 кВт / 174 л. с. при 5500 об/мин Крутящий момент 230 Н·м при 1500–4000 об/мин 280 Н·м при 1800–3500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний Коробка передач Р7 Р7 Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60 3,47 / 2,90 / 1,96 / 1,11 / 0,87 / 0,82 / 0,72 / 3,05 Главная передача 4,73–3,94 4,73–3,55 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / независимая многорычажная McPherson / упругая скручивающаяся балка Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые Шины 235/55 R19 235/50 R19

Геометрическая проходимость

Haval F7 Москвич 8 Просвет, мм a 185 185 b 235 265 c 210 265 Угол α 22,5° 23,5° β 27,0° 25,0° γ 19,0° 21,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Haval F7 15 000 км или 12 месяцев (первое ТО на 10 000 км) 3 года или 150 000 км 164 Москвич 8 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 91

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Haval F7 Москвич 8 Капот 155-170 100-135 Крыло переднее 135-150 120-130 Крыло заднее 140-160 135-140 Дверь передняя 140-170 120-130 Дверь задняя 140-170 125-140 Дверь багажника 150-160 125-130 Крыша 120-130 110-130

Haval F7 оцинкован весь, кроме панели крыши. Она же окрашена самым тонким слоем. На остальных кузовных деталях прибор не показывал меньше 135 мкм.

При проверке Москвича индикатор цинка не загорелся ни разу. Лакокрасочное покрытие в среднем 110–130 мкм. Похвалить машину можно за равномерное нанесение краски: разброс при замерах был минимальным.

Экспертная оценка автомобилей

Модель Haval F7 Москвич 8 Рабочее место водителя Сиденье 8 7 Органы управления 7 8 Обзор 8 7 Салон Передняя часть 9 8 Задняя часть 8 7 Багажник 7 8 Ходовые качества Динамика 8 8 Тормоза 8 8 Управляемость 9 8 Комфорт Шум 8 8 Плавность хода 9 8 Климат 9 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 Сервис 9 8 Эксплуатация 9 8 Общая оценка 8,27 7,80

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.