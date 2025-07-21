Загнали китайский кросс-купе на бездорожье: что из этого вышло?
Не ожидал, что у нового F7 будет версия кросс-купе. Обычную «семерку» вполне можно назвать кросс-купейной. Но задние стойки и стекло пятой двери завалили еще сильнее, кроссовер стал еще стремительнее и… выше! И это не единственный признак нового F7x.
Двигатель и коробка передач
В отличие от обычного F7, базового мотора 1.5 у кросс-купе нет. Как и переднего привода: только два литра и все ведущие! Турбомотора мощностью 192 л. с. вместе с роботом довольно крупному F7x хватает с запасом, несмотря на почти две тонны снаряженной массы.
В обычном режиме роботу порой не хватает сообразительности при переходах вниз, но режим «Спорт» лечит эти паузы. Какой-то разницы в настройках силового агрегата на фоне F7 я не нашел.
Да и в поведении кросс-купе откровений не принесло: уверенно, пусть и без искорки, держится за дугу, не гуляет по траектории, не раскачивается.
С энергоемкостью подвески – полный порядок. Она хоть и не всеядная, но замыкается лишь на откровенно больших ямах.
Вне асфальта F7x не столь хорош, как родственники вроде Dargo или H7, однако под защитой двигателя вполне приличные 19 см просвета.
Электроника полного привода работает достойно. Попробовал вывесить колеса по диагонали – чтобы выехать, никаких оффроуд-режимов (а их целых три) не потребовалось.
Впрочем, сюрпризом это не стало: редакционный обычный Haval F7 показывал себя молодцом и на пересеченке, и на скользких покрытиях.
Салон и багажный отсек
Из-за другой формы крыши F7x стал на три сантиметра выше обычного F7. Сев на второй ряд, этой разницы я не ощутил. Как не заметил ее и в багажнике: объем под полкой не изменился, и лишь при загрузке под потолок разница в объеме действительно заметна.
Спереди кросс-купе обрело новый руль, подобный тому, что есть у большого Н9. Оригинальная «баранка» с круглой ступицей, как у простого F7, мне зашла больше – ее обод удобнее в хвате. Хотя людям с длинными пальцами толстый обод нового руля может понравиться больше.
А вот отсутствию стеклоочистителя заднего стекла удивятся все. По словам представителей компании, дворник не нужен, ибо стекло не пачкается. В дождь оно действительно остается чистым, но еще есть зима, когда стекло элементарно засыпает снегом. А смахнуть его уже нечем.
Черный глянцевый пластик вместо хрома – плюс для наших зим. На многих машинах декоративный хром (точнее, хромовое покрытие) уже через пару сезонов теряет лоск. Хочется верить, что черный декор окон, бампера и решетки радиатора продержится дольше.
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Сколько стоит?
Выбор между F7x и обычным F7 сводится к делу вкуса. А вот выбору марки Haval как таковой поможет цена, ибо и F7, и новый F7x на фоне конкурентов смотрятся выгодно. Базовое кросс-купе (если слово «база» вообще применимо к исполнению Premium) обойдется в 3,5 млн рублей. Топовый Tech+ на 200 тысяч дороже. Цены на одноклассников только начинаются с четырех миллионов.
Haval F7x
- Длина / ширина / высота / база 4780 / 1890 / 1707 / 2800 мм
- Снаряженная масса 1830 кг
- Объем багажника 376/1278 л
- Максимальная скорость 190 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 9,4 с
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 141 кВт / 192 л. с. при 5600–6300 об/мин; 320 Н·м при 1500–4000 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-92 / 60 л
- Трансмиссия полный привод; Р7
Конкуренты
Среди «китайцев» кросс-купе – не редкость. Changan Uni-K стоит минимум 4 млн рублей за версию Comfort с передним приводом. Полноприводный Uni-K на 400 тысяч дороже. Под капотом – двухлитровый турбомотор в 226 л. с. и восьмиступенчатый автомат.
Базовый Knewstar 001 – он же Geely Tugella – стоит минимум 4,16 млн рублей. Привод – только полный. Турбомотор доступен в двух версиях – 200 и 238 л. с. Коробка – восьмиступенчатый автомат Aisin.
Цены на Jetour Dashing начинаются с 2,5 млн рублей. Правда, речь о машине с мотором 1.5 (147 л. с.) и механической коробкой. Если же хочется полный привод, более мощный двигатель (186 л. с.) и восьмиступенчатый автомат, придется отдать минимум 3,7 млн рублей.
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