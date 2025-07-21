Загнали китайский кросс-купе на бездорожье: что из этого вышло?

Стало известно чем кроссовер-купе Haval F7x отличается от обычного F7

Не ожидал, что у нового F7 будет версия кросс-купе. Обычную «семерку» вполне можно назвать кросс-купейной. Но задние стойки и стекло пятой двери завалили еще сильнее, кроссовер стал еще стремительнее и… выше! И это не единственный признак нового F7x.

Двигатель и коробка передач

В отличие от обычного F7, базового мотора 1.5 у кросс-купе нет. Как и переднего привода: только два литра и все ведущие! Турбомотора мощностью 192 л. с. вместе с роботом довольно крупному F7x хватает с запасом, несмотря на почти две тонны снаряженной массы.

В обычном режиме роботу порой не хватает сообразительности при переходах вниз, но режим «Спорт» лечит эти паузы. Какой-то разницы в настройках силового агрегата на фоне F7 я не нашел.

Двигатель GW4N20 допускает использование 92‑го бензина. Но увлекаться этим не стоит.

Да и в поведении кросс-купе откровений не принесло: уверенно, пусть и без искорки, держится за дугу, не гуляет по траектории, не раскачивается.

С энергоемкостью подвески – полный порядок. Она хоть и не всеядная, но замыкается лишь на откровенно больших ямах.

Вне асфальта F7x не столь хорош, как родственники вроде Dargo или H7, однако под защитой двигателя вполне приличные 19 см просвета.

Haval F7x. Цена в России от 3 499 000 ₽

Электроника полного привода работает достойно. Попробовал вывесить колеса по диагонали – чтобы выехать, никаких оффроуд-режимов (а их целых три) не потребовалось.

Впрочем, сюрпризом это не стало: редакционный обычный Haval F7 показывал себя молодцом и на пересеченке, и на скользких покрытиях.

Салон и багажный отсек

Из-за другой формы крыши F7x стал на три сантиметра выше обычного F7. Сев на второй ряд, этой разницы я не ощутил. Как не заметил ее и в багажнике: объем под полкой не изменился, и лишь при загрузке под потолок разница в объеме действительно заметна.

Разницы на втором ряду между F7 и F7x нет. Ни в лучшую, ни в худшую сторону.

Спереди кросс-купе обрело новый руль, подобный тому, что есть у большого Н9. Оригинальная «баранка» с круглой ступицей, как у простого F7, мне зашла больше – ее обод удобнее в хвате. Хотя людям с длинными пальцами толстый обод нового руля может понравиться больше.

По сравнению с F7 объем багажника «под шторкой» не изменился – заявляются те же 376 литров.

А вот отсутствию стеклоочистителя заднего стекла удивятся все. По словам представителей компании, дворник не нужен, ибо стекло не пачкается. В дождь оно действительно остается чистым, но еще есть зима, когда стекло элементарно засыпает снегом. А смахнуть его уже нечем.

Интерьер как на F7 – за исключением нового руля с квадратной ступицей.

Немногочисленные физические кнопки есть на центральном тоннеле под дефлекторами. Жаль, что среди них не появился стояночный тормоз. Вместе с обычным разъемом USB-A под центральным тоннелем появился разъем формата USB-C.

Черный глянцевый пластик вместо хрома – плюс для наших зим. На многих машинах декоративный хром (точнее, хромовое покрытие) уже через пару сезонов теряет лоск. Хочется верить, что черный декор окон, бампера и решетки радиатора продержится дольше.

Встроенные Яндекс-сервисы, особенно навигатор, отличное подспорье. В медиасистему вообще зашиты все функции автомобиля.

Сколько стоит?

Выбор между F7x и обычным F7 сводится к делу вкуса. А вот выбору марки Haval как таковой поможет цена, ибо и F7, и новый F7x на фоне конкурентов смотрятся выгодно. Базовое кросс-купе (если слово «база» вообще применимо к исполнению Premium) обойдется в 3,5 млн рублей. Топовый Tech+ на 200 тысяч дороже. Цены на одноклассников только начинаются с четырех миллионов.

При диагональном вывешивании даже в обычном режиме электроника справляется.

Минимум потери ­практичности на фоне обычного F7 Управление всем через сенсорный экран

Haval F7x

Длина / ширина / высота / база 4780 / 1890 / 1707 / 2800 мм

4780 / 1890 / 1707 / 2800 мм Снаряженная масса 1830 кг

1830 кг Объем багажника 376/1278 л

376/1278 л Максимальная скорость 190 км/ч

190 км/ч Разгон 0–100 км/ч 9,4 с

9,4 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 141 кВт / 192 л. с. при 5600–6300 об/мин; 320 Н·м при 1500–4000 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 141 кВт / 192 л. с. при 5600–6300 об/мин; 320 Н·м при 1500–4000 об/мин Топливо / запас топлива АИ-92 / 60 л

АИ-92 / 60 л Трансмиссия полный привод; Р7

Конкуренты Среди «китайцев» кросс-купе – не редкость. Changan Uni-K стоит минимум 4 млн рублей за версию Comfort с передним приводом. Полноприводный Uni-K на 400 тысяч дороже. Под капотом – двухлитровый турбомотор в 226 л. с. и восьмиступенчатый автомат. Базовый Knewstar 001 – он же Geely Tugella – стоит минимум 4,16 млн рублей. Привод – только полный. Турбомотор доступен в двух версиях – 200 и 238 л. с. Коробка – восьмиступенчатый автомат Aisin. Цены на Jetour Dashing начинаются с 2,5 млн рублей. Правда, речь о машине с мотором 1.5 (147 л. с.) и механической коробкой. Если же хочется полный привод, более мощный двигатель (186 л. с.) и восьмиступенчатый автомат, придется отдать минимум 3,7 млн рублей. Changan Uni-K Knewstar 001 Jetour Dashing