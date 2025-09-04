#
Новый семиместный кроссовер нашей сборки: вот что о нем известно

Москвич 8 поступил в продажу в России по цене от 2,98 млн рублей

На российском авторынке появилась третья, самая крупная модель Москвича: длина 4825 мм, база 2830 мм, семиместный салон.

Новые кроссоверы калужской сборки: подробности

Москвич 8 (он же JAC Sehol X8 Plus) оснащен двигателем 1.5 турбо отдачей 174 силы, который через преселективный робот приводит передние колеса. Полного привода нет, сзади установлена полузависимая упругая балка.

В отличие от подавляющего большинства «китайцев», бензин предписан 95й. Силовая установка формально нам уже знакома: такая же стоит в топовой комплектации лифтбека Москвич 6. Однако подобных машин продано не больше нескольких десятков. Базовая комплектация Бизнес оценена в 2,98 млн рублей.

Интерьер Москвича 8
Интерьер Москвича 8

В такой машине есть шесть подушек безопасности, медиасистема с экраном на 12,3 дюйма, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, беспроводная зарядка смартфона, светодиодная оптика, парктроники «по кругу», камера заднего вида, отделка экокожей.

Климат-контроль однозонный, круиз-контроль обычный, руль настраивается только по углу наклона. Обогрев есть у всех сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Интерьер Москвича 8
Интерьер Москвича 8

Исполнение Техно за 3,21 млн богаче на атмосферную подсветку, отдельный блок управления кондиционером для т+ретьего ряда, электропривод пятой двери, вентиляцию передних сидений, камеры кругового обзора. Из систем безопасности добавляются сканер слепых зон и предупреждение об опасности открывания двери.

Версия Премиум стоимостью 3,37 млн предлагает панорамную крышу, адаптивный «круиз», сабвуфер и еще пяток ассистентов водителя.

  • О том, почему вариатор Москвича 3 считают ненадежным (и так ли это на самом деле), рассказано тут.

Милешкин Кирилл
Фото:Москвич
04.09.2025 
Фото:Москвич
