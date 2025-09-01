Новые кроссоверы калужской сборки: подробности

На заводе АГР собирают три модели кроссоверов Tenet

Марка Chery, похоже, готовится убрать с российского рынка некоторые модели. Их заместят машины локального бренда Tenet, который прописался на заводе АГР в Калуге (бывший Volkswagen).

Tenet T7

В середине августа на калужском заводе начали собирать кроссовер Tenet T7.

В оригинале это Chery Tiggo 7L. Выпуск наладили сразу со сваркой и окраской кузовов. Фольксвагеновское оборудование на предприятии частью переналадили, частью установили новое. Кузова проходят катафорезную обработку, изменена система контроля геометрии и жесткости.

Tenet T7

Турбомотор 1.6 на 150 сил сочетается с 7‑ступенчатым роботом. Сначала запустят в продажу переднеприводные версии, а затем должен пойти и полный привод.

В перечне оборудования упомянуты полный зимний пакет, шесть подушек безопасности, два дисплея диагональю 12,3 дюйма, двухзонный климат-контроль, поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Цена — от 2 680 000 до 2 880 000 рублей.

Tenet T8

Вслед за «семеркой» в шоу-румах появится Tenet T8. Его прародитель – Chery Tiggo 8 Plus. В России продавались и продаются разные версии восьмого семейства Tiggo, но конкретно такой не было – хотя в Китае она известна с 2024 года.

Ее характерными особенностями выступают ходовые огни в форме кошачьих зрачков и выдвижные дверные ручки.

В салоне, который может быть черным или бежевым, два дисплея диагоналями 10,3 и 15,6 дюйма. Три ряда сидений ставятся во всех комплектациях. Силовой агрегат составили 197‑сильный турбомотор 2.0 и робот, есть и полный привод.

Tenet T8

Ближайший аналог в российской линейке – Chery Tiggo 8 Pro Max – стоит в аналогичном исполнении 3,59–3,72 млн рублей.





Tenet T4

Третьим в линейке стал Tenet 4. Как нетрудно догадаться, сделанный из Chery Tiggo 4.

По предварительной информации, в отличие от китайской «четверки» наша обретет полный привод.

