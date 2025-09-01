#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Omoda C7
15 сентября
В России скоро стартуют продажи добротного кроссовера отечественной сборки
Кроссовер Omoda C7 получил ОТТС для старта...
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Минпромторг: проект постановления об индексации...
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...

Новые кроссоверы калужской сборки: подробности

На заводе АГР собирают три модели кроссоверов Tenet

Марка Chery, похоже, готовится убрать с российского рынка некоторые модели. Их заместят машины локального бренда Tenet, который прописался на заводе АГР в Калуге (бывший Volkswagen).

Рекомендуем
Конкурент Ауруса и другие новинки российского рынка — скоро в продаже

Tenet T7

В середине августа на калужском заводе начали собирать кроссовер Tenet T7.

В оригинале это Chery Tiggo 7L.Выпуск наладили сразу со сваркой и окраской кузовов. Фольксвагеновское оборудование на предприятии частью переналадили, частью установили новое. Кузова проходят катафорезную обработку, изменена система контроля геометрии и жесткости.

Tenet T7
Tenet T7

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Турбомотор 1.6 на 150 сил сочетается с 7ступенчатым роботом. Сначала запустят в продажу переднеприводные версии, а затем должен пойти и полный привод.

В перечне оборудования упомянуты полный зимний пакет, шесть подушек безопасности, два дисплея диагональю 12,3 дюйма, двухзонный климат-контроль, поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Цена — от 2 680 000 до 2 880 000 рублей.

Рекомендуем
Дебют Tenet T8: что мы знаем о новом кроссовере из Калуги? Смотрите в видео «За рулем»

Tenet T8

Вслед за «семеркой» в шоу-румах появится Tenet T8. Его прародитель Chery Tiggo 8 Plus. В России продавались и продаются разные версии восьмого семейства Tiggo, но конкретно такой не было – хотя в Китае она известна с 2024 года.

Ее характерными особенностями выступают ходовые огни в форме кошачьих зрачков и выдвижные дверные ручки.

В салоне, который может быть черным или бежевым, два дисплея диагоналями 10,3 и 15,6 дюйма. Три ряда сидений ставятся во всех комплектациях. Силовой агрегат составили 197сильный турбомотор 2.0 и робот, есть и полный привод.

Tenet T8
Tenet T8

Ближайший аналог в российской линейке Chery Tiggo 8 Pro Max – стоит в аналогичном исполнении 3,59–3,72 млн рублей.


Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...

Tenet T4

Третьим в линейке стал Tenet 4. Как нетрудно догадаться, сделанный из Chery Tiggo 4.

По предварительной информации, в отличие от китайской «четверки» наша обретет полный привод.

  • Об интересных нюансах кроссоверов Chery Tiggo 7 и Jetour Dashing рассказано тут.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Милешкин Кирилл
Фото:Tenet
Количество просмотров 6783
01.09.2025 
Фото:Tenet
Поделиться:
Оцените материал:
0