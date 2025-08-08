#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Узнаваемая новинка — чем удивит кроссовер Tenet T7

Бренд Tenet из Калуги представил вторую модель – кроссовер T7

Бренд Tenet, автомобили которого выпускают в России, расширяет модельный ряд, представив вторую модель на рынке РФ – среднеразмерный городской кроссовер T7.

Рекомендуем
Дебют Tenet T8: что мы знаем о новом кроссовере из Калуги? Смотрите в видео «За рулем»

Новинка позиционируется как автомобиль с современным дизайном и богатым оснащением, ну а в ее основе, как мы знаем, хорошо известный Chery Tiggo 7.

Кроссовер адаптирован к российскому климату благодаря полному «зимнему» пакету обогревов (сиденья, руль, стекла, зеркала, форсунки). Комфорт обеспечивают 2-зонный климат-контроль, аудиосистема Sony и регулируемая интерьерная подсветка.

В салоне цифровая панель с двумя 12,3-дюймовыми экранами и мощным процессором Snapdragon 8155.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Автомобиль оснащен беспроводной зарядкой, поддержкой Android Auto/Apple CarPlay, голосовым управлением и системой кругового обзора для безопасного маневрирования. Телематика автомобиля позволяет дистанционно контролировать автомобиль и запускать системы.

За безопасность отвечают 6 подушек, ABS, ESC и датчики давления в шинах.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Tetnet T7 оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Сначала будет только передний привод, полный появится позже.

О ценах пока ничего не известно, но для справки: за Chery Tiggo 7 PRO MAX FL сегодня просят от 2,7 млн рублей.

Напомним, автомобильный бренд Tenet был создан в партнерстве «АГР Холдинга» и китайской компании Defetoo. Основу модельного ряда нового бренда составят автомобили класса SUV. Первой новинкой бренда стал Tenet T8.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: Tenet

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Tenet
Количество просмотров 4564
08.08.2025 
Фото:Tenet
Поделиться:
Оцените материал:
0