Узнаваемая новинка — чем удивит кроссовер Tenet T7

Бренд Tenet из Калуги представил вторую модель – кроссовер T7

Бренд Tenet, автомобили которого выпускают в России, расширяет модельный ряд, представив вторую модель на рынке РФ – среднеразмерный городской кроссовер T7.

Новинка позиционируется как автомобиль с современным дизайном и богатым оснащением, ну а в ее основе, как мы знаем, хорошо известный Chery Tiggo 7.

Кроссовер адаптирован к российскому климату благодаря полному «зимнему» пакету обогревов (сиденья, руль, стекла, зеркала, форсунки). Комфорт обеспечивают 2-зонный климат-контроль, аудиосистема Sony и регулируемая интерьерная подсветка.

В салоне цифровая панель с двумя 12,3-дюймовыми экранами и мощным процессором Snapdragon 8155.

Автомобиль оснащен беспроводной зарядкой, поддержкой Android Auto/Apple CarPlay, голосовым управлением и системой кругового обзора для безопасного маневрирования. Телематика автомобиля позволяет дистанционно контролировать автомобиль и запускать системы.

За безопасность отвечают 6 подушек, ABS, ESC и датчики давления в шинах.

Tetnet T7 оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Сначала будет только передний привод, полный появится позже.

О ценах пока ничего не известно, но для справки: за Chery Tiggo 7 PRO MAX FL сегодня просят от 2,7 млн рублей.

Напомним, автомобильный бренд Tenet был создан в партнерстве «АГР Холдинга» и китайской компании Defetoo. Основу модельного ряда нового бренда составят автомобили класса SUV. Первой новинкой бренда стал Tenet T8.

Источник, фото: Tenet