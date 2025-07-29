Дебют Tenet T8: что мы знаем о новом кроссовере из Калуги? Смотрите в видео «За рулем»

Канал «За рулем» рассказал новые подробности о Tenet T8 и его сборке в Калуге

Канал «За рулем» первым показывает «живую» новинку Tenet T8 – автомобиль, который уже вызывает немало споров.

Российский он или нет? Как правильно произносить название бренда? Сколько будет стоить кроссовер?

Этот автомобиль – результат совместной работы российских и китайских инженеров. Да, не секрет, что в его основе модернизированный Chery Tiggo 8, но кузовные панели, оптика и радиаторная решетка полностью новые. А главное – сборка уже налажена в Калуге, на бывшем заводе Volkswagen.

Под капотом – двухлитровый двигатель (197 л.с.), который сочетается с роботом и полным приводом. В салоне – простор, три ряда сидений и багажник до 1930 литров. Достойная эргономика: удобная посадка, регулируемый руль и продуманные мелочи.

Наконец, главный вопрос: сколько он будет стоить? Пока цены держат в секрете, но мы знаем, что Chery Tiggo 8 Pro Max сегодня оценивается в 3–3,7 млн рублей.

Будет ли Tenet дешевле? Станет ли он его прямым наследником?

Скоро мы отправимся на завод в Калугу, чтобы увидеть, как собирают этот автомобиль, и расскажем вам всё еще подробнее.

А пока смотрите наш обзор и решайте: можно ли считать Tenet T8 российским? Кстати, пишите об этом в комментариях.