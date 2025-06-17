Популярный в России кроссовер получит обновление: известны детали
Компания Chery объявила, что 28 июня состоится выпуск новых кроссоверов Tiggo 8 Plus Chengfeng Edition и Tiggo 8L Changhong Edition.
Обе модели будут иметь обновленное оснащение, но конкретные детали о них пока не раскрыты.
Tiggo 8 Plus Chengfeng Edition выделяется скрытыми дверными ручками и оснащен задними фонарями сквозного типа и спойлером. Выхлопная система имеет двухстороннюю компоновку, а интерьер отличается 15,6-дюймовым центральным экраном управления.
В свою очередь, Tiggo 8L напоминает Tiggo 8 Plus спереди, с крупной решеткой радиатора с точечной матрицей и тонкими дымчатыми фарами. Этот кроссовер также оборудован скрытыми дверными ручками и парящим 15,6-дюймовым центральным экраном в интерьере.
Во всех текущих версиях установлены 2,0-литровые двигатели с максимальной мощностью 187 киловатт и пиковым крутящим моментом 390 Нм.
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Источник: ITHome