Популярный в России кроссовер получит обновление: известны детали

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Chery анонсировала выход новых версий Tiggo 8 Plus и Tiggo 8L 28 июня

Компания Chery объявила, что 28 июня состоится выпуск новых кроссоверов Tiggo 8 Plus Chengfeng Edition и Tiggo 8L Changhong Edition.

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Обе модели будут иметь обновленное оснащение, но конкретные детали о них пока не раскрыты.

Tiggo 8 Plus Chengfeng Edition выделяется скрытыми дверными ручками и оснащен задними фонарями сквозного типа и спойлером. Выхлопная система имеет двухстороннюю компоновку, а интерьер отличается 15,6-дюймовым центральным экраном управления.

Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8
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В свою очередь, Tiggo 8L напоминает Tiggo 8 Plus спереди, с крупной решеткой радиатора с точечной матрицей и тонкими дымчатыми фарами. Этот кроссовер также оборудован скрытыми дверными ручками и парящим 15,6-дюймовым центральным экраном в интерьере.

Во всех текущих версиях установлены 2,0-литровые двигатели с максимальной мощностью 187 киловатт и пиковым крутящим моментом 390 Нм.

Chery Tiggo 8
Chery Tiggo 8

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 2479
17.06.2025 
Фото:ITHome
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Отзывы о Chery Tiggo 8

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