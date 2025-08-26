#
1,5 л, 113 л. с., вариатор: новый кроссовер начали собирать в России

«АГР Холдинг» запустил производство второй модели кроссоверов Tenet в Калуге

Компания «АГР Холдинг» сообщила, что начала серийное производство второго автомобиля под маркой Tenet на территории бывшего завода Volkswagen в Калужской области.

Следующим на конвейере стал субкомпактный кроссовер Tenet T4, который является аналогом модели Chery Tiggo 4. Размеры автомобиля известны: длина составляет 4320 мм, а колесная база – 2610 мм.

Кроссовер не предложит систему полного привода в своих комплектациях. В стандартной комплектации, с наибольшей вероятностью, его оснастят 113-сильным атмосферным двигателем объемом 1,5 литра, который будет работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором, пишут «Китайские автомобили». В более дорогой версии предусмотрен турбомотор мощностью 150 л.с., совместно с 6-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Tenet T4 будет выпускаться по полному циклу производства.

Первой моделью Tenet, которая была запущена в серийное производство, стал кроссовер T7. Его продажи начались 21 августа, цены – от 2 680 000 рублей.

Tenet T4
Tenet T4
Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат» привел топ-10 популярных автобрендов в России в августе.

Источник:  пресс-служба компании AGR
Ушакова Ирина
Фото:АГР Холдинг
26.08.2025 
Фото:АГР Холдинг
0