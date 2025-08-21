#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

«Москвич» сообщил о первых результатах продаж новой модели

Автозавод «Москвич»: с 22 июля в России продано 24 кроссовера Москвич 8

Автозавод «Москвич» сообщил, что с момента начала продаж новой модели Москвич 8 было реализовано 24 единицы этого кроссовера.

Все новости о событии
Наше масло – для наших пробок: почему российское моторное масло может быть лучше турецкого

На «Москвиче» подчеркнули, что продажи модели соответствуют заранее установленным планам, и опровергли слухи о том, что объемы продаж оказались значительно ниже ожидаемого.

Кроссовер Москвич 8 начал продаваться в России с 22 июля. Базовая версия автомобиля стоит 2,98 миллиона рублей, тогда как средняя комплектация – от 3,21 миллиона рублей, а максимальная – от 3,37 миллиона рублей.

Это уже четвертая модель возрожденной марки, следом за кроссоверами с индексами 3 и 3е и лифтбеком 6.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Москвич 8
Москвич 8

Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Москвич
Количество просмотров 2325
21.08.2025 
Фото:Москвич
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Москвич 8

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв