«Москвич» сообщил о первых результатах продаж новой модели

Автозавод «Москвич»: с 22 июля в России продано 24 кроссовера Москвич 8

Автозавод «Москвич» сообщил, что с момента начала продаж новой модели Москвич 8 было реализовано 24 единицы этого кроссовера.

На «Москвиче» подчеркнули, что продажи модели соответствуют заранее установленным планам, и опровергли слухи о том, что объемы продаж оказались значительно ниже ожидаемого.

Кроссовер Москвич 8 начал продаваться в России с 22 июля. Базовая версия автомобиля стоит 2,98 миллиона рублей, тогда как средняя комплектация – от 3,21 миллиона рублей, а максимальная – от 3,37 миллиона рублей.

Это уже четвертая модель возрожденной марки, следом за кроссоверами с индексами 3 и 3е и лифтбеком 6.

Москвич 8

