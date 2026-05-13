Разбили новый китайский кроссовер для России — кошмар рихтовщика!

«За рулем» показал последствия лобового удара кроссовера Deepal S07 на 23 км/ч

На автосалоне Auto China 2026 эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин заснял интересный экспонат – кроссовер Deepal S07 после лобового удара.

А именно – после фронтального краш-теста на «городской» скорости в 23 км/ч. Подобные тесты есть во многих методиках, используют таковой и в Китае. Он позволяет оценить сразу два момента: защиту водителя и пассажиров в одной из самых распространенных ситуаций, а также последствия такой заурядной городской аварии в плане стоимости восстановительного ремонта.

Deepal S07 – пятидверный заднеприводный хэтчбек длиной 4750 мм, силовая установка – последовательный гибрид

С одной стороны, у Дипала все здорово: «морда» деформировалась, поглотив много энергии, подушки сработали... А что насчет ликвидации последствий такого ДТП?.. К слову, такие машины у нас сертифицировал «Автотор».