В Калининграде начали сборку новых китайских хэтчбеков: подробности

Компания «Автотор-автотранс», входящая в холдинг «Автотор», оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на гибридный автомобиль Deepal S07 для сборки на своем заводе в Калининграде. Сертификат выдан на пятидверный заднеприводный хэтчбек длиной 4750 мм с комбинированной энергоустановкой последовательного типа.

В роли генератора используется атмосферный 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 90 лошадиных сил, который питает литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 87 А⋅ч.

Привод обеспечивается одним электромотором мощностью 75 кВт согласно ОТТС. Однако производитель марки Deepal, компания Changan, указывает мощность электромотора равной 175 кВт. Это может быть ошибкой в документах или намеренным занижением мощности.

Местом производства авто указан Калининград, то есть гибриды будут выпускать на заводе «Автотор», который и подал заявку на одобрение.

