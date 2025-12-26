Экология
В Калининграде начали сборку новых китайских хэтчбеков: подробности

Завод «Автотор» сертифицировал гибридный хетчбэк Deepal S07

Компания «Автотор-автотранс», входящая в холдинг «Автотор», оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на гибридный автомобиль Deepal S07 для сборки на своем заводе в Калининграде. Сертификат выдан на пятидверный заднеприводный хэтчбек длиной 4750 мм с комбинированной энергоустановкой последовательного типа.

В роли генератора используется атмосферный 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 90 лошадиных сил, который питает литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 87 А⋅ч.

Привод обеспечивается одним электромотором мощностью 75 кВт согласно ОТТС. Однако производитель марки Deepal, компания Changan, указывает мощность электромотора равной 175 кВт. Это может быть ошибкой в документах или намеренным занижением мощности.

Deepal S07
Deepal S07

Местом производства авто указан Калининград, то есть гибриды будут выпускать на заводе «Автотор», который и подал заявку на одобрение.

Deepal S07
Deepal S07

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

Источник:  «Газета. Ru»
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
26.12.2025 
Фото:Wikimedia
