Популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки: подробности

Прошла презентация четырех новинок от Exeed: одна из них появится в РФ

Концерн Chery сообщил о серьезной «перезагрузке» своего премиального бренда Exeed.

В рамках этой стратегии планируется выпустить четыре новые модели: два универсала (ES7 GT и ES8) и два больших кроссовера (ET8 и ET9). Все новинки будут гибридами и должны появиться на рынке в течение 10-20 месяцев.

Exeed ES7 GT станет первым шутинг-брейком в истории бренда. Этот универсал обещает спортивные характеристики и четырехмоторную силовую установку, позволяющую разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды и проехать около 1700 километров на одной заправке.

Exeed ES7 GT

Универсал ES8, по предварительным данным, будет иметь запас хода около 1000 километров и станет первым автомобилем с твердотельными аккумуляторами Rhino, а также системой быстрой зарядки. Он будет оснащен полноуправляемым шасси и шестипоршневыми тормозными суппортами.

Exeed ES8

Кроссовер ET8, который был представлен этой осенью, теперь имеет обновленный дизайн, соответствующий новым стандартам Exeed. Кроссовер ET9 обещает быть еще более крупным и будет отличаться задними дверями, открывающимися против хода движения, как у Rolls-Royce, а также управляемыми задними колесами и режимом танкового разворота.

Exeed ET8 Exeed ET9

Серийное производство и выход новинок пока не уточняются, однако известно, что кроссовер Exeed ET8 появится в России во второй половине 2026 года, сообщает «Российская газета».

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

«За рулем» можно читать и в Телеграм