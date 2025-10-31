#
>
В России началось производство авто популярного бренда

Мантуров: В Подмосковье стартовало производство автомобилей Exeed

На заводе в Московской области начался процесс сборки автомобилей китайской марки Exeed, заявил вице-премьер Денис Мантуров в интервью, опубликованном 31 октября.

Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

Это первое официальное известие о локализации производства Exeed в России, ранее компания не делала подобных заявлений.

Мантуров отметил, что «постепенно появляются предложения и в более высоком сегменте»: он упомянул о локализации производства гибридов Voyah в Липецкой области и сборке кроссоверов Exeed в Подмосковье. Это стало возможным благодаря государственной поддержке и донастройке механизма утилизационного сбора.

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Информация о том, какие конкретные модели Exeed собираются в России, а также их место сборки, пока не раскрыта. Тем не менее, ранее СМИ отмечали наличие сертификационных документов, в которых указывался бывший завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» как место сборки автомобилей Exeed.

Ранее «За рулем» сообщал, что в ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
31.10.2025 
