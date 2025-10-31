В России началось производство авто популярного бренда

Мантуров: В Подмосковье стартовало производство автомобилей Exeed

На заводе в Московской области начался процесс сборки автомобилей китайской марки Exeed, заявил вице-премьер Денис Мантуров в интервью, опубликованном 31 октября.

Это первое официальное известие о локализации производства Exeed в России, ранее компания не делала подобных заявлений.

Мантуров отметил, что «постепенно появляются предложения и в более высоком сегменте»: он упомянул о локализации производства гибридов Voyah в Липецкой области и сборке кроссоверов Exeed в Подмосковье. Это стало возможным благодаря государственной поддержке и донастройке механизма утилизационного сбора.

Информация о том, какие конкретные модели Exeed собираются в России, а также их место сборки, пока не раскрыта. Тем не менее, ранее СМИ отмечали наличие сертификационных документов, в которых указывался бывший завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» как место сборки автомобилей Exeed.

Ранее «За рулем» сообщал, что в ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube