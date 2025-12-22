#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вторичный рынок: «китайцы» набирают популярность
22 декабря
Вторичный рынок: «китайцы» набирают популярность
«Автостат» назвал самые массовые китайские...
Спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос: называем лидеров
22 декабря
Спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос: называем лидеров
«Автостат»: продажи машин «немецкой тройки»...
Fiat 500. Длина – 3571 мм, клиренс – 130 мм, багажник – 185 л. Цена – в пределах 1-2 млн рублей, что зависит не столько от возраста и пробега, сколько от реального состояния машины и уровня комплектации.
22 декабря
Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты
Эксперт Зиновьев рассказал про самые интересные...

Спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос: называем лидеров

«Автостат»: продажи машин «немецкой тройки» выросли в 2,6 раза

В России в ноябре было зарегистрировано 4135 новых автомобилей премиальных брендов «немецкой тройки» (BMW, Mercedes-Benz и Audi), что на 160% больше, чем в тот же месяц прошлого года, сообщил Сергей Целиков, директор агентства «Автостат».

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

За 11 месяцев текущего года на учет поставили 25 857 автомобилей этих марок, что на 29% превышает результаты января-ноября 2022 года.

Статистика продаж по брендам следующая:

BMW

  • В ноябре – 2149 единиц (+166%),
  • За 11 месяцев – 14 233 единицы (+31%).

Mercedes-Benz

  • В ноябре – 1160 единиц (+108%),
  • За 11 месяцев – 7985 единиц (+26%).

Audi

  • В ноябре – 826 единиц (+247%),
  • За 11 месяцев – 3639 единиц (+25%).
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Целиков также отметил, что рыночная доля премиальной «немецкой тройки» в ноябре увеличилась до 3,2%. Ранее, до 2022 года, этот показатель составлял около 7%, а после 2022 года упал до 1-2%.

Ранее «За рулем» сообщал, как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:EPA
Количество просмотров 22
22.12.2025 
Фото:EPA
Поделиться:
Оцените материал:
0