Спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос: называем лидеров

«Автостат»: продажи машин «немецкой тройки» выросли в 2,6 раза

В России в ноябре было зарегистрировано 4135 новых автомобилей премиальных брендов «немецкой тройки» (BMW, Mercedes-Benz и Audi), что на 160% больше, чем в тот же месяц прошлого года, сообщил Сергей Целиков, директор агентства «Автостат».

За 11 месяцев текущего года на учет поставили 25 857 автомобилей этих марок, что на 29% превышает результаты января-ноября 2022 года.

Статистика продаж по брендам следующая:

BMW

В ноябре – 2149 единиц (+166%),

За 11 месяцев – 14 233 единицы (+31%).

Mercedes-Benz

В ноябре – 1160 единиц (+108%),

За 11 месяцев – 7985 единиц (+26%).

Audi

В ноябре – 826 единиц (+247%),

За 11 месяцев – 3639 единиц (+25%).

Целиков также отметил, что рыночная доля премиальной «немецкой тройки» в ноябре увеличилась до 3,2%. Ранее, до 2022 года, этот показатель составлял около 7%, а после 2022 года упал до 1-2%.

Ранее «За рулем» сообщал, как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой.

«За рулем» можно смотреть на YouTube