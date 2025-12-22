Спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос: называем лидеров
В России в ноябре было зарегистрировано 4135 новых автомобилей премиальных брендов «немецкой тройки» (BMW, Mercedes-Benz и Audi), что на 160% больше, чем в тот же месяц прошлого года, сообщил Сергей Целиков, директор агентства «Автостат».
За 11 месяцев текущего года на учет поставили 25 857 автомобилей этих марок, что на 29% превышает результаты января-ноября 2022 года.
Статистика продаж по брендам следующая:
BMW
- В ноябре – 2149 единиц (+166%),
- За 11 месяцев – 14 233 единицы (+31%).
Mercedes-Benz
- В ноябре – 1160 единиц (+108%),
- За 11 месяцев – 7985 единиц (+26%).
Audi
- В ноябре – 826 единиц (+247%),
- За 11 месяцев – 3639 единиц (+25%).
Целиков также отметил, что рыночная доля премиальной «немецкой тройки» в ноябре увеличилась до 3,2%. Ранее, до 2022 года, этот показатель составлял около 7%, а после 2022 года упал до 1-2%.
