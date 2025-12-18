Как безопасно хранить неиспользуемый автомобиль зимой

Эксперт Попов объяснил, как хранить неиспользуемую машину в зимнее время

Долгое хранение автомобиля в гараже зимой может быть опасным, как объяснил автоэксперт Дмитрий Попов.

Комментарий эксперта

Дмитрий Попов, автоэксперт:

– Гаражное хранение при наших метеорологических качелях – это значит, что все пустоты автомобиля будут сборниками влаги. Самое лучшее, что можно сделать, – это держать машину на улице, но под чехлом.

Что касается аккумулятора, то, по словам Попова, его целесообразно снимать. Если не будет регулярной зарядки и разрядки, он начнет терять свою эффективность. Если не будет движения электронов, аккумулятор утратит свою актуальность. Можно занести его домой и подзаряжать раз в месяц, добавил он.

Попов также предупредил, что резинотехнические изделия будут терять свою эластичность из-за продолжительного холода. Они могут даже начать разрушаться, если автомобиль долго стоит на месте. Однако обработка силиконом может помочь, уточнил эксперт.

Для поддержания состояния автомобиля зимой он рекомендовал выезжать хотя бы на короткую поездку раз в 2-3 недели.

