#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер обновленного Tank 300
17 декабря
Популярный в России рамный внедорожник подготовили для наших суровых условий
GWM представил рестайлинговую версию...
Интерьер Geely Galaxy M9
17 декабря
В Россию привезли мощный семейный кроссовер: известны цены
В России начались продажи кроссовера Geely...
Правила тонировки автомобилей ужесточили: подробности
17 декабря
Правила тонировки автомобилей ужесточили: подробности
В России иностранных водителей начнут...

Штраф за перевозку детей без детских кресел удвоят

Госдума увеличила штрафы за нарушения правил перевозки детей с 3 до ₽5 тысяч

ГД РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание за перевозку детей без использования автокресел и специальных удерживающих устройств, как предписано правилами.

Рекомендуем
Москвич М70 и М90 — первые фото и дата старта!

Проект поправок в ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях (в целях двукратного увеличения размеров административных штрафов за нарушение установленных требований к перевозке детей) внесли в марте 2025 года в Госдуму сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков.

Штраф для таких водителей предложили увеличить с 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц – с 25 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц – с 100 тыс. до 200 тыс. руб., судя по тексту пояснительной записки к законопроекту. Для самозанятых таксистов штраф за перевозку детей без автокресла увеличили не до 5 тыс. руб., а до 50 тыс. руб., как для должностных лиц.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Необходимость ужесточения наказания авторы объясняли данными МВД, по которым в 2020–2024 годах произошло 83 тыс. дорожных аварий с участием детей. В них погибли 2,7 тыс. детей.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

За девять месяцев текущего года было зафиксировано на 5,7% больше происшествий (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года), в которых дети до семи лет перевозились без автокресел.

После того как документ одобрит Совет Федерации и президент, он будет официально опубликован.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  РБК
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 29
17.12.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0