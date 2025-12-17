Штраф за перевозку детей без детских кресел удвоят

Госдума увеличила штрафы за нарушения правил перевозки детей с 3 до ₽5 тысяч

ГД РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание за перевозку детей без использования автокресел и специальных удерживающих устройств, как предписано правилами.

Проект поправок в ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях (в целях двукратного увеличения размеров административных штрафов за нарушение установленных требований к перевозке детей) внесли в марте 2025 года в Госдуму сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков.

Штраф для таких водителей предложили увеличить с 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц – с 25 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц – с 100 тыс. до 200 тыс. руб., судя по тексту пояснительной записки к законопроекту. Для самозанятых таксистов штраф за перевозку детей без автокресла увеличили не до 5 тыс. руб., а до 50 тыс. руб., как для должностных лиц.

Необходимость ужесточения наказания авторы объясняли данными МВД, по которым в 2020–2024 годах произошло 83 тыс. дорожных аварий с участием детей. В них погибли 2,7 тыс. детей.

За девять месяцев текущего года было зафиксировано на 5,7% больше происшествий (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года), в которых дети до семи лет перевозились без автокресел.

После того как документ одобрит Совет Федерации и президент, он будет официально опубликован.

