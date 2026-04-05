Самое интересное за неделю — дайджест «За рулем»

АВТОВАЗ разрабатывает гибридную версию Lada Azimut 4×4

Как стало известно на Международном транспортно-логистическом форуме, компания АВТОВАЗ ведет разработку гибридной модификации нового кроссовера Lada Azimut . Глава предприятия Максим Соколов раскрыл сроки появления опытного образца.

Volga показала свою вторую модель — статусный седан C50 с адаптивным круиз-контролем

Летом 2026 года российские дилеры начнут продажи второй модели перезапущенного бренда Volga. За лаконичным дизайном и просторным салоном седана C50 скрывается хорошо знакомая платформа Geely Preface, но инженеры обещают уникальные настройки комфорта и богатое оснащение.

Началась подготовка к запуску завода Jeland в Шушарах: подробности

На заводе холдинга «АГР» в Шушарах окрашен первый кузов автомобиля новой марки Jeland . Этот бренд будет выпускаться при участии китайской компании Defetoo.

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Минпромторг обновил перечень автомобилей, попадающих под налог на роскошь . Он опубликован на официальном сайте ведомства. Количество моделей в перечне увеличилось с 555 до 573. Из них 305 имеют среднюю стоимость от 10 до 15 млн рублей, еще 268 оцениваются дороже 15 млн рублей.

Запрет экспорта бензина распространили на производителей до 31 июля

Правительство РФ распространило временный запрет на экспорт бензина и на самих производителей топлива. Ограничения будут действовать до 31 июля 2026 года. Соответствующее постановление уже подписано. Документ вступает в силу с момента официальной публикации.