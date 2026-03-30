МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В РФ увеличилось число машин, которые облагаются повышенным транспортным налогом
30 марта
В РФ увеличилось число машин, которые облагаются повышенным транспортным налогом
Минпромторг расширил список облагаемых налогом...

В РФ увеличилось число машин, которые облагаются повышенным транспортным налогом

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Министерство промышленности и торговли обновило перечень автомобилей, попадающих под налог на роскошь. Соответствующий список опубликован на официальном сайте ведомства.

Рекомендуем
Количество моделей в перечне увеличилось с 555 до 573. Из них 305 имеют среднюю стоимость от 10 до 15 млн рублей, еще 268 оцениваются дороже 15 млн рублей.

В перечень вошли автомобили таких марок, как Mercedes-Benz, Audi, Lamborghini, BMW, Rolls-Royce, Bentley, Voyah, Aurus, Tesla, Hongqi, Ford, Toyota и другие.

Повышающие коэффициенты транспортного налога для премиальных автомобилей действуют в России с 2014 года. В настоящее время они применяются только к машинам стоимостью выше 10 млн рублей, приобретенным после 1 января 2022 года.

Ранее «За рулем» перечислил самые невыгодные для перепродажи автомобили.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Минпромторг
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 6
30.03.2026 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0