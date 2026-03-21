Совершенно новый Гелендваген получит 1,5-литровый мотор от Renault и Geely

Внедорожник Mercedes-Benz «Baby G» получит гибридную установку от CLA

Mercedes-Benz продолжает дорожные испытания своего самого компактного внедорожника, неофициально прозванного «Baby G». Судя по свежим данным, планы по его оснащению изменились: вместо изначально задуманного чистого электромобиля инженеры всерьёз прорабатывают гибридный вариант. На это решение, по всей видимости, повлияло общее охлаждение рынка к электрокарам, особенно заметное в США.

Вероятным кандидатом на роль силовой установки для такой версии считается гибридная система от нового седана CLA. Она построена вокруг 1,5-литрового бензинового мотора, созданного альянсом Geely и Renault, и электродвигателя. В стандартной комплектации эта связка выдаёт 208 лошадиных сил, но для маленького «Гелендвагена» её наверняка серьёзно доработают. Цель – получить больше мощности и, что критически важно для внедорожника, повышенный крутящий момент.

При этом полностью электрическая модификация тоже остаётся в планах. По предварительным расчётам, её оснастят батареей ёмкостью 85 кВт·ч и парой электромоторов. Такой набор, как ожидается, позволит проехать на одной зарядке до 724 километров. Для сравнения, большой электрический G580 едва преодолевает отметку в 450 км.

Дизайн, судя по снимкам закамуфлированного прототипа, будет стопроцентно узнаваемым. Машина унаследует квадратный, брутальный силуэт, круглые фары, мощные колёсные арки и фирменное запасное колесо на пятой двери. Любопытно, что построят её не на традиционной рамной платформе. Вместо этого инженеры разрабатывают для модели абсолютно новую архитектуру с уникальными модулями и собственной подвеской.