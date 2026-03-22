Совершенно новый кроссовер Audi — он может появиться в РФ

Audi показала новый электрический кроссовер E7X, разработанный совместно с SAIC

Вторую модель марки AUDI – ту самую, что большими буквами и без колец на логотипе, – представило совместное предприятие SAIC-Audi.

Вслед за электрическим фастбэком E5 Sportback появится кроссовер E7X, тоже полностью электрический. «Живьем» новинку покажут уже в апреле – на автосалоне в Пекине. Готовят сразу две версии: моноприводную с одним электродвигателем на 402 л.с. и полноприводную с двумя движками, имеющими суммарную отдачу в 670 л.с. Одна из фишек – лидар на крыше, поддерживающий систему автономного вождения новейшего поколения.

Также анонсированы: цифровая проекционная оптика высокой четкости (DLP, 1 млн пикселей), передняя панель с «кольцевой световой поверхностью», подсвеченный логотип, LED-элементы с точечным узором и колесные диски с противовесами, чтобы надпись «AUDI» всегда была вертикальна...

Сколько за такой будут просить у нас, пока неясно, но «параллельные» фастбеки E5 Sportback в конце 2025-го торговались за 6,35-9,5 млн рублей.