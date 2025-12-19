Новый AUDI без колец представлен в России — что с ценой?

AUDI E5 Sportback: новинка с полным приводом и мощностью 787 л.с. появилась в России

В России появился новый электромобиль AUDI E5 Sportback по цене 9,5 миллиона рублей. Дилер Peleton разместил объявление о продажах на одном из классифайдов. Модель представлена в комплектации Flagship с полным приводом и мощностью 787 л.с.

Электрокар оснащен множеством водительских ассистентов, адаптивным круиз-контролем, камерой кругового обзора и камерами вместо зеркал заднего вида, а также разнообразными опциями комфорта и безопасности.

AUDI E5 Sportback стал первым автомобилем нового формата бренда, название которого теперь пишется большими буквами. Главная его отличительная черта — отсутствие традиционных четырех колец на эмблеме. Автомобиль производится на совместном предприятии немецкой Audi и китайской SAIC и поступает в Россию через параллельный импорт.

Премьера AUDI E5 Sportback состоялась на Шанхайском автосалоне в 2025 году. Модель отличается уникальным дизайном с графической иллюминацией спереди и сзади, большим козырьком на корме и ручками дверей, которые скрываются в кузовных панелях.

Внутри автомобиля установлен изогнутый панорамный дисплей с диагональю 59 дюймов. Интерьер отделан алькантарой и имеет амбиентную подсветку, которая адаптируется к настроению водителя и выбранному режиму езды. Управление различными функциями осуществляется голосом с помощью умного ассистента на основе искусственного интеллекта.

После старта продаж в Китае AUDI E5 Sportback собрал более 10 тысяч заказов всего за 30 минут.